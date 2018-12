Der Rettungsdienst machte sich vergeblich auf den Weg. (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Jede Hilfe zu spät kam am Freitagabend für einen 79-Jährigen aus Stuhr, der in Moordeich an der Unfallstelle verstarb. Allerdings geht die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer medizinischen Ursache für das Verunfallen und den Tod des Mannes aus. Der war gegen 23.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Stuhrer Landstraße in Fahrtrichtung Delmenhorst unterwegs, als er auf Höhe Hespenstraße laut den Beamten auf gerader Strecke und ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn abkam, mit seinem Auto durch einen Gartenzaun brach und in einem Holzanbau zum Stehen kam. Der wurde zerstört, insgesamt wird von einem Schaden von 8000 Euro ausgegangen.

Der Fahrzeugführer wiederum verstarb an Ort und Stelle. Die Feuerwehren Stuhr und Groß Mackenstedt waren bei ihrer Alarmierung davon ausgegangen, dass eine Person eingeklemmt war. „Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Person bereits durch den Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit worden. Leider konnte auch der Rettungsdienst hier nicht mehr helfen“, so Feuerwehrsprecher Christian Tümena.

Der Einsatz konnte nach knapp 30 Minuten beendet werden. Die Stuhrer Landstraße war währenddessen voll gesperrt.