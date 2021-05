Der Unfall ereignete sich kurz vor der Kreuzung zur Bundesstraße 51 (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Seckenhausen. Eine 81-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag an der Delmenhorster Straße in Seckenhausen verunglückt und musste vom Rettungsdienst reanimiert werden. „Die Unfallursache war vermutlich ein medizinischer Notfall“, heißt es im Polizeibericht. Die Frau war mit ihrem Wagen auf der Delmenhorster Straße in Fahrtrichtung Groß Mackenstedt unterwegs. Vor der Kreuzung zur B51 staute sich zunächst der Verkehr. Beim Anfahren beschleunigte die Fahrerin stark und kam plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie gegen einen Metallzaun, so die Polizei weiter. Die Frau sei umgehend durch Ersthelfer aus ihren Auto befreit worden und musste reanimiert werden. Anschließend kam sie per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Schaden am Wagen und am Gartenzaun beläuft sich auf rund 1200 Euro.