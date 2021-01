Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Überfall in der Nacht zu Silvester (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Heiligenrode. In der Nacht zu Silvester ist gegen 2 Uhr ein 84-Jähriger in seinem Haus in Heiligenrode gefesselt, ausgeraubt und leicht verletzt worden. Wie die Polizei schildert, verschafften sich die Täter durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses gewaltsam Zugang zum Haus. Sie durchsuchten erst das Erd-, dann das Obergeschoss. „Den 84-jährigen Hausbewohner überraschten sie im Schlaf, fesselten ihn und verbanden ihm die Augen“, so die Polizei. Die Täter durchsuchten das Haus etwa zwei Stunden nach Wertsachen. Danach verschwanden sie mit Bargeld und einer hochwertigen Armbanduhr und ließen den Rentner gefesselt zurück. Der konnte sich teilweise befreien und zum Nachbarn begeben. Von dort sei die Polizei alarmiert worden. „Ein Rettungswagen versorgte den leicht verletzten und unter Schock stehenden Rentner. Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, blieb erfolglos“, so die Polizei weiter. Der Rentner beschreibt die drei Täter als kräftig, circa 170 bis 180 Zentimeter groß und 35 bis 45 Jahre alt. Alle waren dunkel gekleidet und maskiert. Die Unterhaltung der Täter untereinander verlief in osteuropäischer Sprache. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0 54 41 / 97 10 zu melden.