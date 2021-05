87 Corona-Fälle hat die Reihentestung unter den Mitarbeiten des Spargelanbaubetriebs ergeben (Symbolbild). (Oliver Berg/DPA)

Landkreis Diepholz. Von den 1011 getesteten Personen im Umfeld des landwirtschaftlichen Betriebs Thiermann in Kirchdorf sind 87 mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die entsprechende Reihentestung ergeben, die der Landkreis Diepholz angeordnet hatte (wir berichteten). Laut Kreisverwaltung wurden die positiv getesteten Personen isoliert und befinden sich in Quarantäne. „Auch für die 935 negativ getesteten Personen hat der Landkreis Diepholz eine häusliche Absonderung mit Ausnahme der Wahrnehmung der beruflichen Tätigkeit angeordnet“, teilt Landkreis-Sprecherin Mareike Rein weiter mit.

Die Arbeitsquarantäne gelte allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die betroffenen Personen keine Symptome aufweisen und strenge Hygienemaßnahmen auf dem Arbeitsweg umgesetzt werden. Am Montag soll erneut eine Reihentestung in dem Betrieb stattfinden. Der Spargelhof selbst war für eine Stellungnahme bislang nicht erreichbar.

Am Sonnabend verzeichnete die Kreisverwaltung insgesamt 88 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit gibt es bislang 5763 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet überhaupt. 1861 Personen im Landkreis befinden sich derzeit in Quarantäne. Dazu zählen sowohl alle bestätigten Fälle als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. 5763 Personen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne wieder entlassen werden.

Notbremse droht

Der Inzidenzwert für den Landkreis Diepholz hat am Sonnabend außerdem den Schwellenwert von 100 überschritten und lag bei 116,1. Am Sonntag lag der Wert bereits bei 132,7. Wird dieser Grenzwert auch am Montag überschritten, greifen laut Kreisverwaltung ab Mittwoch die im Infektionsschutzgesetz und in der Landesverordnung enthaltenen zusätzlichen Maßnahmen durch die Bundes-Notbremse. Dann erfolgt eine entsprechende Bekanntmachung über eine Allgemeinverfügung. Der Landkreis beobachtet die Inzidenzentwicklung weiter, heißt es.