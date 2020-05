Eine 89-jährige Covid-19-Patientin aus dem Nordkreis ist gestorben. Die Zahl der Corona-Todesfälle im Kreis Diepholz steigt somit auf 26. (BRITTA PEDERSEN/dpa)

Landkreis Diepholz. Im Landkreis Diepholz hat es einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus gegeben. Wie der Landkreis am Dienstag mitteilte, handelt es sich um eine 89-jährige Frau aus dem nördlichen Kreisgebiet. Somit sind bisher 26 Covid-19-Patienten im Landkreis gestorben. Gegenwärtig gelten 13 Menschen als am Coronavirus erkrankt. Die Gesamtzahl der bisherigen Fälle im Landkreis beträgt 373. Bislang sind 334 Corona-Patienten aus der Quarantäne entlassen worden. Dazu zählen die bestätigten Erkrankten und die Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko. Aktuell befinden sich noch 28 Personen in Quarantäne. Acht Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion werden zurzeit stationär in den Kliniken des Landkreises behandelt. Davon werden vier intensivmedizinisch versorgt, ein Patient wird beatmet.