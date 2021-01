Der Tod einer 90-Jährigen aus Weyhe steht nicht im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung. (Michael Reichel)

Der Tod einer 90-Jährigen Seniorin aus Weyhe, die am Mittwoch vergangener Woche rund eine Stunde nach einer Corona-Impfung verstorben war, steht nicht im Zusammenhang mit der Impfung. Der Landkreis Diepholz bestätigte dies jetzt. Das Paul-Ehrlich-Institut, das die Sicherheit von Impfstoffen überwacht, ist nach seinen Untersuchungen zu diesem Ergebnis gekommen. Bereits am vergangenen Wochenende war die Rechtsmedizin zu demselben Schluss gekommen, heißt es weiter. Die Staatsanwaltschaft Verden nennt als Todesursache einen vorausgegangenen Herzinfarkt, wie ein Sprecher auf Nachfrage erklärte.

Mehr zum Thema Zusammenhang unklar 89-Jährige verstirbt rund eine Stunde nach Corona-Impfung Rund eine Stunde nach der Impfung gegen das Coronavirus ist eine 89-jährige Heimbewohnerin aus Weyhe verstorben. Ob ein Zusammenhang mit dem Impfen besteht oder nicht, ... mehr »

Die 90-Jährige aus dem Pflegeheim "Haus am Richtweg“ in Weyhe gehörte zu insgesamt 315 Personen im Landkreis Diepholz, die mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft wurden. Sie stand im Anschluss an die Impfung unter Beobachtung und zeigte nach Angaben des Landrats Cord Bockhop keine sichtbaren allergischen Symptome. Später musste die Frau aber reanimiert werden musste. Zur Todesursache sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden: "Es kann sein, dass ein Herzinfarkt erst Stunden später sichtbar wird." Der Landkreis Diepholz hatte zunächst mitgeteilt, dass es sich bei der Verstorbenen um eine 89-Jährige handelt, nun aber hat er richtiggestellt, dass die Frau 90 Jahre alt war.

+++ Dieser Text wurde am 22. Januar um 15.30 Uhr aktualisiert +++