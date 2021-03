Der Landkreis Diepholz verzeichnet den 88. Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus (Symbolbild). (Christian Beutler/DPA)

Der Landkreis Diepholz hat am Montag einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet. Bei der Verstorbenen handelt es sich demnach um eine 93-jährige Bewohnerin des DRK-Seniorenheims Barrien. Bisher starben im Landkreis Diepholz 88 Menschen mit einer bestätigten Covid-19-Infektion.

Zudem registrierte die Kreisverwaltung elf Neuinfektionen seit Sonnabend, die Zahl der nachgewiesenen Infizierten beträgt aktuell 121. Bei weiteren sieben bereits positiv getesteten Menschen ist zudem die britische Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Wie der Landkreis weiter mitteilte, ist in der Kindertagessstätte „Lutherspatzen“ in Lemförde ein positiver Corona-Befund unter den Mitarbeitenden festgestellt worden. Die betroffenen Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Aktuell sind 745 Menschen in Quarantäne. Bisher sind im Landkreis insgesamt 4758 Corona-Fälle festgestellt worden. 13 Patienten mit Corona-Verdacht oder bestätigter Infektion werden derzeit stationär im Landkreis behandelt. Drei werden intensivmedizinisch versorgt, zwei von ihnen mit Beatmung. Der Inzidenzwert für den Landkreis, der online unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen einsehbar ist, lag laut Niedersächsischen Landesgesundheitsamt am Montagmorgen bei 59,4.