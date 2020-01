Bei einem schweren Unfall auf der A1 ist der Fahrer eines Kleinlasters tödlich verunglückt. (Nonstopnews)

Nach einem schweren Unfall ist die A1 zwischen Stuhr und Brinkum in Richtung Hamburg/Bremen derzeit voll gesperrt. Ein Kleinlaster prallte dort auf einen Sattelzug. Der Fahrer des Kleinlasters kam dabei nach Angaben der Polizei Delmenhorst ums Leben. Weil bei dem Unfall Farbe ausgelaufen ist, wird die Sperrung der Fahrbahn voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. In Richtung Osnabrück besteht derzeit keine Sperrung. (haf)

++ Dieser Artikel wurde um 12.51 Uhr aktualisiert. ++