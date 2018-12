Insgesamt zehn leichte Verkehrsunfälle ereigneten sich am Freitag ab dem Nachmittag bis zum frühen Abend im Bereich der Großbaustelle zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Bremen-Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg, alle auf Stuhrer Gebiet.

Wie die Polizei mitteilt, herrschte aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens größtenteils Stop-And-Go-Verkehr. Diese Situation soll Ursache dafür gewesen sein, dass jeweils zwei Pkw zusammenstießen. Bei den Auffahrunfällen entstanden Sachschäden in Höhe von 100 bis 1000 Euro. Nur in einem Fall wurde ein Fahrzeuginsasse sehr leicht verletzt, so die Beamten.