Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. (Björn Hake)

Die A1 in Richtung Hamburg musste am Morgen dreimal zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum gesperrt werden. Am Morgen gab es zunächst einen Auffahrunfall zwischen einem Sattelzug und einem Kleintransporter. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, geriet im anschließenden Rückstau ein älteres Fahrzeug in Brand, das auf dem mittleren Streifen ausbrannte und später abtransportiert wurde. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn war während der Aufräumarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt.

Einige Stunden nach der Autobahnfreigabe fuhr ein Pkw-Fahrer auf einen Sattelzug auf und verletzte sich dabei schwer. Wie die Polizei mitteilt, musste der Autobahnabschnitt erneut gesperrt. Inzwischen ist er wieder freigegeben.

++ Diese Meldung wurde um 11.08 Uhr aktualisiert. ++