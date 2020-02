Die A1 ist nach einem Unfall derzeit vollgesperrt. (DPA)

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Stuhr sind zwei Lkw-Fahrer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Als sich der Verkehr zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener in Richtung Osnabrück staute, konnte ein Lkw-Fahrer gerade noch auf den Seitenstreifen ausweichen.

Beim folgenden Sattelzug löste der automatische Bremsassistent aus, sodass eine Kollision verhindert werden konnte. Der Fahrer eines dritten Sattelzugs, ein 50-Jähriger, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr trotz eingeleitetem Bremsmanöver auf den zweiten Sattelzug auf. Beide Fahrer wurden in umliegende Kliniken gebracht. Der Sachschaden wurde auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Nach dem Unfall blockierten die Sattelzüge beide Fahrstreifen in Richtung Osnabrück, der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wegen der Bergungsarbeiten wurde jedoch eine Vollsperrung ab dem Dreieck Stuhr eingerichtet, die bis in den Abend dauern wird.