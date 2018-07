An dem Unfall waren zwei Lkw beteiligt. (Florian Kater)

Nach einem erneuten Lkw-Unfall auf der A1 war die Autobahn am frühen Dienstagabend zwischen Wildeshausen-Nord und dem Dreieck Stuhr in Richtung Bremen gesperrt. Nach ersten Informationen waren zwei Lkw an dem Unfall beteiligt, zwei Personen wurden verletzt. Ein Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Sperrung dauerte nach Angaben der Polizei bis 23 Uhr.

Der Unfall reiht sich ein in eine Serie von schweren Lkw-Unfällen - es ist bereits der fünfte auf der A1 im Bremer Raum binnen einer Woche. Erst am Montagabend wurde die A1 nach einem Unfall zwischen dem Dreick Stuhr und Bremen/Brinkum in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Frau eines Lkw-Fahrers wurde schwer verletzt. In der vergangenen Woche war es bereits zu drei Lkw-Unfällen gekommen, in deren Folge die A1 jeweils gesperrt wurde.

++ Der Artikel wurde am Mittwoch, 4. Juli, um 6.30 Uhr aktualisiert. ++