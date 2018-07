Erneut hat es einen Lkw-Unfall auf der A1 gegeben. (Björn Hake)

Nach einem schweren Lkw-Unfall wurde die Autobahn A1 am frühen Montagabend zwischen Stuhr und Bremen/Brinkum in beide Richtungen voll gesperrt. Nach ersten Informationen der Polizei waren in den Unfall zwei Lkw verwickelt. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer. Die Sperrung wurde gegen 20.30 Uhr wieder aufgehoben.

Der Unfall reiht sich ein in eine Serie von Zusammenstößen mit Lkw. Am vergangenen Dienstag musste die A1 in Richtung Osnabrück nach zwei Unfällen zunächst ab Mahndorf und später ab Posthausen voll gesperrt werden. Auch hier wurde jeweils eine Person schwer verletzt. Am Donnerstagabend dann kam es am Dreieck Stuhr zu einem weiteren Auffahrunfall mit zwei Lkw, die Fahrbahn in Richtung Hamburg war für drei Stunden gesperrt. (sei)