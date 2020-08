Zeigen, wo auf der digitalen Karte zum Breitbandausbau der Gemeinde Weyhe als nächstes eine Abfragebündelung geplant ist (von links): Bürgermeister Frank Seidel, Thomas Breer von der Deutschen Glasfaser und Weyhes Wirtschaftsförderer Dennis Sander. (Alexandra Penth)

Weyhe. Die Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser für die Ortsteile Erichshof, Lahausen, Leeste und Melchiorshausen endet am Montag, 31. August – und schon rücken Kirchweyhe und Sudweyhe nach. Bürgerinnen und Bürger aus den beiden Ortsteilen können bis zum 12. Dezember Verträge mit dem Unternehmen abschließen, um kostenlos einen Glasfaseranschluss bis ins Haus oder die Wohnung zu erhalten. Wie schon in Dreye erfolgt und aller Voraussicht nach nun auch in Erichshof, Lahausen, Leeste und Melchiorshausen, müssen mindestens 40 Prozent der Kirchweyher und Sudweyher Haushalte mitziehen. Die Deutsche Glasfaser informiert am Montag, 14. September, ab 19 Uhr per Zoom-Online-Konferenzschaltung mit der Identifikationsnummer 913-3894-0429 oder über den Link www.deutsche-glasfaser.de/kirchweyhe-sudweyhe über das Vorhaben.

Thomas Breer von der Deutschen Glasfaser ist zuversichtlich, die Quote der auslaufenden Nachfragebündelung für die vier Ortsteile erreichen zu können. Vor einer Woche lag diese bereits bei 36 Prozent. „Der Verlauf ist trotz Corona-Krise und Ferienzeit positiv“, sagt er. Mehr als 10 000 Haushalte in der Gemeinde möchte die Deutsche Glasfaser nach Möglichkeit mit Glasfaser und somit der Infrastruktur für schnelles Internet versorgen. Insgesamt bauen drei Anbieter das Netz in Weyhe aus, neben der Deutschen Glasfaser noch die Glasfaser Nordwest und die dem kreisweiten Ausbau angeschlossene GVG Glasfaser unter der Marke Nordischnet. Laut Weyhes Bürgermeister Frank Seidel war beim Zuschnitt der Zuständigkeitsgebiete auf eine enge Verzahnung der Anbieter geachtet worden.

Die Deutsche Glasfaser plant, ihre Bereiche bis Ende 2021 vollständig ans Netz gebracht zu haben, informiert Thomas Breer. Laut Weyhes Wirtschaftsförderer Dennis Sander lässt sich nicht vermeiden, dass es auch danach noch „Inselsiedlungen“ gibt, die ohne schnelles Internet auskommen müssen. Diese gebe es etwa in Ahausen und Jeebel. Es müsste weiter überlegt werden, welche Fördermittel generiert werden könnten, um auch entlegenere Haushalte an das Netz anzuschließen. Sander betont auch, dass Weyhe nach dem jetzigen Ausbau-Plan bei gut 95 Prozent Versorgungsabdeckung liegen werde. Thomas Breer nennt das einen „überragenden Wert“. „Es gibt wenig Gemeinden, die so einen großen Anteil an Haushalten mit Glasfaser versorgen.“