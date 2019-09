Den Sachschaden gibt die Polizei mit 1500 Euro an (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe. Zu einem Sachschaden von etwa 1500 Euro ist es bei einem Unfall am Donnerstagabend in Weyhe gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 21-Jähriger aus Weyhe gegen 21.15 Uhr die Melchiorshauser Straße Richtung Leeste. Als er auf Höhe der Straße Hinter den Höfen nach links abbiegen wollte, ließ er einen bevorrechtigten 57-Jährigen aus Syke nicht durchfahren. Der Syker, der gerade ein anderes Auto abschleppte, bremste so stark, dass das abgeschleppte Auto durch die Abschleppstange beschädigt wurde.