Wolfgang Kretschmer spricht zu den Anwesenden beim Neujahrsempfang des TUS Varrel – seinem letzten als Vorsitzender. Er gibt sein Amt 2020 auf.

Stuhr-Varrel. Der Januar und Februar eines jeden neuen Jahres erleben immerzu eine Tradition der besonderen Art, die nicht nur von der Politik, sondern vor allem von Vereinen gepflegt wird: Neujahrsempfänge – so auch der TUS Varrel. Dieser lud Mitglieder und Vereinsfreunde zu Sonntagvormittag ein. Dieser Einladung folgten laut dem Vorsitzenden Wolfgang Kretschmer zwar weniger als im Vorjahr – rund 20 Leute – aber man sei dennoch zufrieden.

Auch der Blick zurück ins Jahr 2019 sorgt durchaus für Freude. „Wir waren zufrieden“, so Kretschmer. Vor allem die Einweihung des neuen Boule-Platzes, der Aufstieg der Fußballherren in die Erste Kreisliga und das Vereinsjubiläum zum 50-jährigen Bestehen sorgten für besondere Freude. „Das letzte Jahr stand ganz im Zeichen des Jubiläums“, so Wolfgang Kretschmer.

Der Vorsitzende startet allerdings in sein letztes Jahr in diesem Amt. Auf der am 20. März stattfindenden Jahreshauptversammlung werden er und die Schatzmeisterin, Heide-Marie Kirschke, sich nicht wieder zur Wahl stellen. „Der TUS Varrel wird so einen komplett neuen Vorstand erhalten“, schaut Kretschmer in die Zukunft. Er zeigt sich aber wenig besorgt. Sie wüssten bereits, wen sie nominieren werden. Ob der Verein die zwei dann aber auch wählt, müsse sich zeigen.

Als politischer Gast war stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother vor Ort und dankte allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement. Zudem ließ auch sie das vergangene Jahr mit Blick auf den TUS Varrel passieren.