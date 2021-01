In ihrem Archiv hat Gudrun Tietze die erste Ausgabe von 1968 sowie die erste und letzte Ausgabe, an der sie mitgearbeitet hat. (ERNST)

Weyhe-Kirchweyhe. Computer sind schon lange ihr Ding und sich in Sachen hinein zu knien ebenso. Gudrun Tietze aus Kirchweyhe hat beides 20 Jahre lang in ihrem ehrenamtlichen Engagement in der Felicianus-Kirchengemeinde vereint. Dort hat sie in der Redaktion rund um den Gemeindebrief mitgearbeitet. Jetzt zieht sie sich zurück – aus persönlichen Gründen.

Auf etwa 100 gedruckte Ausgaben der „Begegnung“, wie das kirchliche Mitteilungsblatt heißt, hat Tietze es in ihrer Zeit im Redaktionsteam gebracht. 20 Artikel hat sie verfasst und die Zahl zeigt: Schreiben gehörte nicht zu ihren Hauptaufgaben, eher das Produzieren der Seiten. Ganz am Anfang schrieb sie noch auf der Schreibmaschine, die Texte wurden auf das Papier geklebt, dann ging das Ganze zum Drucker. Auch optisch galten andere Maßstäbe. Damals habe man möglichst viele Schriftarten benutzt, auch unterschiedliche Größen, im Wechsel zwischen kursiver und nicht kursiver Schrift.

Ersten Kontakt zur Technik bekam sie über ihren Mann. Der habe mit einem PC angefangen zu arbeiten, noch dazu mit einem Atari und Amiga. Ihre Diplomarbeit hatte sie 1995 schon auf dem PC geschrieben, wie sie sagt. „Ich war immer schon computeraffin.“ Und diese Fähigkeit braucht sie auch bei der Arbeit. Die Betriebswirtin arbeitet in einer Firma, die Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung mit Computer-Hardware versorgt. Dort ist sie in der Buchhaltung, noch dazu Personalchefin und hat bereits mehre Auszubildende ausgebildet.

Gemeindebrief als Teamleistung

Klar ist also, dass der Gemeindebrief, der alle zwei Monate mit meistens 24 Seiten erscheint, längst am Computer entsteht. Die Inhalte werden in einem Textverarbeitungsprogramm erstellt und auf elektronischem Wege zur Druckerei geschickt. Jeweils 14 Tage, bevor es soweit ist, traf sich Tietze mit ihren Ehrenamtskollegen, zu denen heute außerdem im Wesentlichen Eckehard Lange, Rolf Lange und Pastorin Gudrun Müller gehören. Müller mache seit einiger Zeit mit. Weil sie noch jünger sei, bringe sie manchmal eine andere Perspektive auf Dinge ein, sagt die 54-jährige Tietze. Ein anderer sei „voll der Internetmensch“. „Alle haben sich mit ihren Stärken eingebracht“, sagt Tietze und spricht rückblickend von einer tollen Zusammenarbeit im Team, denn „ich bin nicht Misses Gemeindebrief“, sagt sie über das gemeinsame Werk, das regelmäßig mit einer Auflage von 1300 bis 1800 Stück erscheint.

Gemeinsam haben sie über die Inhalte beraten. Geschrieben wird häufig von Externen, beispielsweise Berichte über Konzerte von Mitgliedern aus Chören. Dazu kommen Informationen über Termine, Kinderbibeltage, Konzerte und darüber, wer gestorben ist und wer geheiratet hat. Und am Ende wird redigiert und korrigiert. „Ich habe sie in Schönform gebracht“, sagt Tietze über die Inhalte. Fehler gab es dennoch, wenn auch selten. Mal fehlte ein Buchstabe oder – eine Ausnahme – es wurde versehentlich jemand als Gestorbener veröffentlicht, der noch lebte. Darauf aufmerksam machten dann Leser, die aber auch „liebevolle Rückmeldungen auf Artikel“ gaben. „Ich habe das immer sehr gerne gemacht“, sagt sie über die Arbeit, die sie grundsätzlich vermisst, die sie manchmal aber auch noch abends um 23.30 Uhr beschäftigte. „Das fehlt mir nicht“, sagt sie wiederum. Die Treffen und der Kontakt mit Redaktionskollegen allerdings schon.

Der letzte von ihr verfasste Text erschien in der Oktober/November-Ausgabe und zwar in eigener Sache. „Es ist schwierig, über sich selbst zu schreiben“, sagt Tietze über den Artikel, in dem sie sich von der langjährigen Mitarbeit im „Begegnungs“-Team verabschiedet. Es sind persönliche Gründe, fasst sie alles zusammen. „Ich sortiere mich gerade neu“, sagt sie. Ein Zurück schließt sie aber nicht aus, „ich muss nur meine persönlichen Katastrophen abarbeiten“.

Inzwischen ist die erste Ausgabe (für Dezember/Januar) ohne ihre Mitarbeit entstanden. Da gab es zum ersten Mal den Blick ins Heft , „ohne, dass ich vorher wusste, was drin steht“. Der „Kontrollblick“, sagt sie, ist noch nicht weg. Und bei dem Inhalt stellt sie Dinge fest, „die ich so nicht gemacht hätte“. Sie schiebt es auf ihren Perfektionismus und meint: „Es ist anders, aber nicht schlechter.“

Die zehn bis zwölf Stunden jedenfalls, die sie in jede Ausgabe investiert hat, fließen nun in andere Dinge. Der freiwilligen Arbeit aber will sie treu bleiben. Ehrenamtlich sei sie weiterhin tätig und hilft, „wo es nötig ist“. Denn: „Ich habe mich immer gern für die Kirche engagiert.“