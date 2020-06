Blickt positiv auf ihre vier Jahre in Seckenhausen zurück: Pastorin Judith Matthes wechselt in eine andere Gemeinde. (Michael Braunschädel)

Berufliche und persönliche Umbrüche in der aktuellen Corona-Zeit sind nicht leicht. Das muss auch Seckenhausens Pastorin Judith Matthes gerade feststellen. Die 34-Jährige wird die Gemeinde, in der sie seit vier Jahren wirkt, zum 1. August verlassen. Dann tritt sie die Stelle als Pastorin in Westercelle, einem Stadtteil von Celle im Süden der Lüneburger Heide, an. Ein richtiger Abschied wird aktuell aber schwierig.

Bereits im Frühjahr habe sie sich nach freien Stellen umgeschaut, erzählt Matthes, die erst im vergangenen Jahr ihre Probezeit als Pastorin beendete. Mit Mitte 30 sei für sie der Moment gekommen, sich noch einmal beruflich zu verändern, sagt sie zur Begründung ihrer Suche. „Ich bin noch flexibel“, erklärt sie weiter – auch mit Blick auf ihre familiäre Ungebundenheit. „Der Zeitpunkt ist so gut oder schlecht wie jeder andere. Geplant war es aber nicht“, sagt sie weiter. Trotzdem sei es aktuell eine spezielle Zeit.

Schnell fiel ihr Blick bei der Suche auf die Gemeinde in Westercelle. „Die Gemeinde hat sich toll präsentiert“, berichtet Matthes. So sei die Gemeinde größer als die in Seckenhausen. „Sie ist sehr engagiert im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit“, erzählt sie weiter. Außerdem sei vor Ort auch die Kirchenkreiskantorin angesiedelt. „Das klang nach einer spannenden neuen Herausforderung“, sagt Matthes, die mit dem Gemeindewechsel auch wieder näher an ihre Heimat heranrückt. Ursprünglich stammt die Pastorin nämlich aus Burgwedel bei Hannover. „Die Familie ist dann nicht mehr so weit weg“, sagt sie.

Nach der Bewerbung für die neue Stelle musste Matthes durch den offiziellen Prozess der Stellenbesetzung. Im Anschluss an ein Vorstellungsgespräch wurde sie vom örtlichen Kirchenvorstand gewählt. Am 7. Juni folgte dann ein sogenannter Aufstellungsgottesdienst vor Ort, in dem sie sich der Gemeinde vorstellte. Danach hatten die Gemeindemitglieder sieben Tage die Möglichkeit, Einspruch gegen Matthes als neue Pastorin einzulegen. Da aber nichts kam, ist der Wechsel jetzt offiziell, so Matthes, die vor ihrer Stelle in Seckenhausen ihr Vikariat, also die Ausbildung zur Pastorin, in Scharnebeck bei Lüneburg absolvierte. In Westercelle bekleidet sie eine volle Pastorenstelle. „Mit allem, was dazugehört“, so Matthes.

Auf ihre Zeit in Seckenhausen blickt sie positiv zurück. „Es war eine total aufregende Zeit“, sagt sie. Immerhin sei es ihre erste Stelle gewesen, bei der sie die volle Verantwortung zu tragen hatte – gemeinsam mit dem Kirchenvorstand, wie Matthes betont. Obwohl es offiziell ihre Probezeit gewesen ist, habe es so nur wenig Zeit zum Probieren gegeben. „Ich musste das Gelernte anwenden, habe aber auch viele neue Dinge gelernt“, resümiert sie. Dabei hätten auch ihre Kollegen aus den Nachbargemeinden, mit denen es einen intensiven Austausch gab, geholfen. Mit einer Viertelstelle war Matthes eben auch in Brinkum tätig.

Besonders in Erinnerung bleiben wird Matthes nach eigenen Angaben die Martin-Luther-Kirche mit „ihrer spannenden Architektur und dem Solardach obendrauf“. „Das ist etwas Besonderes“, findet die scheidende Pastorin. Auch sei in den vergangenen Jahren viel gefeiert worden, blickt Matthes unter anderem auf die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Seckenhauser Kirche zurück.

Vermissen werde sie auch den speziellen Gottesdienst zur Grünkohl-Zeit. Nach der eigentlichen Gottesdienstfeier geht es dann traditionell auf einen Spaziergang durch den Ort. „Danach wird gemeinsam gegessen“, erzählt Matthes über das besondere Angebot in Seckenhausen.

Daneben seien es vor allem die vielen Begegnungen mit den Menschen in der Gemeinde gewesen, auf die sie mit Freude zurückblicke. Manchmal seien es sporadische Kontakte gewesen, manchmal auch eine langfristige Zusammenarbeit, erzählt Matthes. Auch die Anlässe zwischen Taufe und Konfirmation, Heirat und Beerdigung deckten alle Facetten des Lebens ab. Zentral sei für sie die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gewesen, sagt Matthes weiter. Besonders waren für die Pastorin die Montage, die sie mit den Smartins, einer bunten Truppe aus Menschen mit und ohne Behinderung, verbrachte oder die Konfirmandenfreizeiten in Schweden. Ab und zu habe sie auch den Konfirmandenunterricht nach draußen verlegt, erzählt Matthes. „Das mache ich gern“, sagt sie.

Rein zahlentechnisch kann Matthes auf eine Hochzeit in der Martin-Luther-Kirche sowie weitere in Heiligenrode und Alt-Stuhr zurückblicken. Insgesamt seien es rund 15 gewesen. Die Zahl der Taufen sei so hoch, dass sie diese nicht abschätzen könne. Hinzu kamen auch rund 30 Beerdigungen pro Jahr. Inklusive der für den 12. Juli geplanten Konfirmation hat Matthes fünf Jahrgänge auf dem Weg in die kirchliche Gemeinschaft begleitet.

Ein bisschen Wehmut hat Judith Matthes jetzt auch durch die Corona-Krise ereilt. „Viele Begegnungen sind nicht zustande gekommen“, sagt sie mit Blick auf die ausgefallenen Gottesdienste und Gruppen. Gerade für Menschen, die in diesem Jahr besondere Ereignisse wie die Einschulung oder ihre Hochzeit feiern wollten, sei die Situation doof. „Das tut mir echt leid“, sagt Matthes.

Über Wäscheleinen mit dem „Segen to go“ und spezielles Glockengeläut wurde versucht, den Kontakt mit den Gemeindemitgliedern aufrechtzuerhalten. Die Post für die Geburtstagskinder verteilte die Pastorin kurzerhand selbst mit dem Fahrrad. „Da habe ich viele Leute wenigstens über den Zaun hinweg gesehen“, erzählt Matthes. Nun sei sie froh, dass die Gottesdienste wieder laufen.

Wie ihr eigener Abschied aussehen könnte, ist noch nicht ganz klar. Der Plan soll in der kommenden Woche gefasst werden. Der offizielle Abschiedsgottesdienst könnte eventuell am 19. Juli vonstatten gehen, mutmaßt Matthes. „Eher im kleinen Rahmen“, wie sie mit Blick auf die Corona-Vorgaben schätzt. „Es wird aber Gelegenheit zum Abschied geben“, verspricht die Pastorin. So könne sie sich vorstellen, unter dem Schutz des Sonnensegels des Gemeindehauses Gäste zu empfangen. Auch eine Abschiedstour durch das Dorf wolle sie drehen. „Seckenhausen wird immer meine erste Stelle bleiben“, sagt sie mit Blick auf ihren nahenden Abschied.