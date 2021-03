Hündin Gipsy sucht ein neues Zuhause. (Tierheim Arche Noah Brinkum)

Stuhr-Brinkum. Hündin Gipsy aus dem rumänischen Partnertierheim der Brinkumer Einrichtung Arche Noah sucht ein neues, liebevolles Zuhause. „Die schüchterne Rumänin braucht eine gewisse Kennenlernzeit, um sich auf Menschen einlassen zu können“, sagt Mareike Bergmann, Leiterin des Tierheims in Brinkum.

Auch bei Bezugspersonen ziehe die Hündin es vor, auf Abstand zu bleiben. Nach Möglichkeit kommt sie nur mit der Nasenspitze an jemanden heran. Das Leben im Haushalt und das Laufen an der Leine müsse Gipsy noch lernen. „Ein souveräner Erst-Hund würde ihr den Einstieg ins neue Leben definitiv erleichtern“, so Bergmann abschließend. Die Hündin ist im Jahr 2010 zur Welt gekommen. Sie wurde in der Vergangenheit kastriert.



Weitere Auskünfte zu Gipsy gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10, in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Besuche der Einrichtung sind derzeit nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.tierheim-arche-noah.de.