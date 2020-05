Den Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten, ist kein Problem. Auf vielen Spielplätzen in der Gemeinde Weyhe herrschte am Sonnabend eher gähnende Leere statt Riesenandrang. Die wenigen Eltern, die mit ihrem Nachwuchs da waren, wussten aber, dass es in den vergangenen Tagen seit der Wiedereröffnung nicht immer so leer war. Und den Kindern kam die übersichtliche Besucherzahl ohnehin zugute – so konnten sie nach der wochenlangen Corona bedingten Schließung endlich wieder ungestört schaukeln, rutschen, klettern und buddeln.

Fünf sogenannte Schwerpunktspielplätze gibt es in der Gemeinde Weyhe, darunter der Spielplatz Rabenweg in Leeste. „Da muss doch an einem Sonnabendnachmittag bei strahlendem Sonnenschein richtig was los sein, erst recht nach der langen Durststrecke“, mag man denken – aber weit gefehlt. Zwar ist das rot-weiße Absperrband dort natürlich auch schon seit Tagen Geschichte, dennoch war der Spielplatz zumindest an diesem Tag offenbar kein großer Anziehungspunkt. Ähnlich sah es auch am Freesenkamp in Lahausen aus, einem weiteren Schwerpunktspielplatz.

Anders an der Krefelder Straße in Kirchweyhe. Drei kleine Gruppen hatten sich dort eingefunden, die sich auf dem großen Gelände jedoch gut verteilten. Zwei der Schaukeln hatten Sayen und Mia in Beschlag genommen. Die beiden fünfjährigen Mädchen freuten sich, endlich wieder miteinander spielen zu können. „Mia hat ihre Freundin vermisst“, erzählte ihr Vater Heiko Hesse. Die Familie wohnt in Jeebel, war an diesem Sonnabend mit dem Fahrrad nach Kirchweyhe gekommen. „Zum Glück haben wir einen großen Garten“, berichtete Hesse. Dort würden bereits einige Spielgeräte stehen, eine weitere Schaukel ist vor Kurzem noch dazu gekommen.

Auch Sayens Familie hat einen eigenen Garten – hinter ihrem Reihenhaus, das direkt gegenüber des Spielplatzes an der Krefelder Straße steht. „Wir sind häufig hier, der Spielplatz ist unser zweiter Garten“, sagte Sayens Mutter Marilin Sanchez. „Sayen freut sich mega, dass sie wieder auf den Spielplatz darf“, fügte sie hinzu.

Am Sonnabendvormittag sei es auch dem Spielplatz richtig voll gewesen, auch gegen Abend fülle es sich häufig, haben Marilin Sanchez und ihr Mann Frederic von Guilleaume beobachtet. „Als am Mittwochmorgen wieder geöffnet wurde, waren auch gleich Leute da“, ergänzte von Guilleaume. Dass sie am Nachmittag fast die Einzigen auf dem Spielplatz waren, machte es gerade auch den Kindern einfacher, die Abstandsregeln einzuhalten. „Aber die Kinder sind auch dafür sensibilisiert. Das geht gut“, freute sich Frederic von Guilleaume. „Sie kennen die Regeln, wissen auch, dass sie sich nicht anfassen sollen“, erklärte seine Frau.

Ein beliebter und meist gut frequentierter Spielplatz in Weyhe ist normalerweise auch der direkt am Marktplatz. Am Sonnabendnachmittag hatte der vierjährige Jason jedoch die freie Auswahl in Sachen Spielgeräte, denn zusammen mit seinem Vater Torsten Becker und seiner acht Monate alten Schwester Amelie hatte er das Gelände für sich alleine. „Vielleicht ist es vielen noch zu gefährlich“, mutmaßte Torsten Becker, warum kaum etwas los ist auf den Spielplätzen. Es sei schön, dass die Plätze wieder geöffnet seien. Während der Schließung wollte Jason auch gerne öfters dort spielen, sei traurig gewesen, dass das nicht möglich war.

„Ich konnte es aushalten“, verriet hingegen der fünfjährige Linus aus Kattenturm voller Überzeugung. Zusammen mit seinen Eltern machte er während einer Radtour auf dem Spielplatz am Marktplatz Station. Familie Becker war zu diesem Zeitpunkt schon wieder weg, sodass die Bremer den Spielplatz ebenfalls für sich alleine hatten. „Wir waren auch gleich am Mittwoch bei uns in der Nähe auf dem Spielplatz. Ich hätte gedacht, dass es voller ist“, erzählte Linus' Mutter.

Dass die Abstandsregel auf dem Spielplatz von den Kindern konsequent eingehalten werden kann, sei aber „illusorisch“, so ihre Meinung. Dennoch findet sie nicht, dass die Öffnung zu früh kommt. Autohäuser, Golfplätze und Kirchen dürften schließlich inzwischen auch wieder öffnen.