Der Landkreis Diepholz meldete am Gründonnerstag acht neue Corona-Fälle (Symbolbild). (Daniel Bockwoldt/dpa)

Landkreis Diepholz. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Diepholz ist um weitere acht Personen angestiegen. Damit meldete der Landkreis am Donnerstag insgesamt 255 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus, eine aktuelle Meldung vom Freitag gab es bis zum Abend nicht. „Aktuell sind 107 Personen mit dem Virus infiziert“, heißt es weiter aus dem Kreishaus.

140 Corona-Patienten konnten bisher aus der Quarantäne entlassen werden. Allein am Donnerstag wurden 42 Quarantänen beendet. „Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass es nach Abstimmung mit dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt eine Änderung in der Verfahrensweise gegeben hat“, so der Landkreis. Über 250 Menschen würden sich noch in Quarantäne befinden. Dazu zählen sowohl die bestätigten Erkrankten als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko. Acht Corona-Patienten sind im Landkreis verstorben, neue Fälle sind also bis Donnerstag nicht dazu gekommen. 21 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion werden zurzeit stationär behandelt. Davon werden drei intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Der Landkreis Diepholz weist außerdem auf den Bußgeldkatalog zur Niedersächsischen Verordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie hin. Die Bußgelder belaufen sich von 150 Euro bei Nichteinhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern in der Öffentlichkeit bis hin zu 10 000 Euro für Restaurantinhaber, die ihren Betrieb entgegen der Regeln öffnen. „Die festgelegten Geldbußen sind zum Teil deutlich, aber angesichts der aktuellen Situation und der möglichen Folgen auch durchaus angemessen“, sagt Landrat Cord Bockhop. Seit Karfreitag gilt zudem laut Landkreis in Niedersachsen, dass sich Einreisende aus dem Ausland direkt für 14 Tage in häusliche Absonderung begeben müssen. Ausnahmen: unter anderem Beschäftigte im Gesundheitswesen und im Pflegebereich.

Für nichtmedizinische Fragen zum Coronavirus ist das Bürgertelefon auch über Ostern unter 0 54 41/9 76-20 20 erreichbar. Die Zeiten: Sonnabend und Ostermontag von 8 bis 12 Uhr, am Sonntag ist es nicht besetzt. Bei einem begründeten Corona-Verdacht können sich die Bürger zunächst telefonisch an die hausärztlichen Praxen oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 wenden.