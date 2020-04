Bei acht weiteren Menschen aus dem Landkreis Diepholz ist das Coronavirus nachgewiesen worden, teilte der Landkreis am Freitag mit (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/dpa)

Landkreis Diepholz. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Landkreis Diepholz am Freitag um weitere acht Personen gestiegen. Bisher sind im Landkreis insgesamt 331 Infektionen nachgewiesen worden. Aktuell sind laut Kreisverwaltung 66 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. 21 Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus bislang gestorben. Insgesamt sind 244 Corona-Patienten aus der Quarantäne entlassen worden. Mehr als 140 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. 18 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion werden zurzeit stationär behandelt. Davon werden drei intensivmedizinisch versorgt, zwei mit Beatmung.