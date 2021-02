Besonders betroffen von Verschmutzung durch Hundekot ist der Spielplatz Dammweg in Dreye, wo ein Schild auf das Hundeverbot hinweist. (Gemeinde Weyhe)

Weyhe. In jüngster Zeit hat es vermehrt Meldungen von gemeindlichen Spielplatzkontrolleuren und ehrenamtlichen Spielplatzpaten über mit Hundekot verdreckte Spielplätze gegeben, teilt die Gemeinde Weyhe mit. Besonders betroffen sei der Spielplatz Dammweg in Dreye. Gemeindesprecher Sebastian Kelm sagt klar: „Hunde haben auf Spielplätzen nichts zu suchen“. Diese seien eben kein Hundeklo. Im Extremfall könnten die Flächen geschlossen werden.

Das aber, so Kelm, ist bisher noch nicht vorgekommen. Dennoch weist die Gemeinde darauf hin, dass es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die Hinterlassenschaften der Hunde auf Spielplätzen zu entsorgen. „Neben einer Kostenübernahme kann den Verursacher auch ein Verwarnungsgeld und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige treffen“, so Christina Mielke, die in der Verwaltung unter anderem für Spielplätze zuständig ist. Denn auf den öffentlichen Spielplätzen besteht ein striktes Verbot für das Mitführen von Hunden. „Dies ist auch aus der Benutzungsordnung, die sich am Spielplatz-Eingang befindet, ersichtlich“, sagt Mielke und weiter: „Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass Spiel-, Sand- und Rasenflächen nicht als Hundeklo missbraucht werden dürfen.“

Das uneinsichtige Verhalten einzelner Hundehalter führe zu Mehrkosten für die Beseitigung des Hundekotes. Dieses zu erledigen sei ebenso Aufgabe des Hundehalters – auch auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen – wie die Beschaffung und Verwendung von Hundekotbeuteln und damit Teil der Pflege wie das Besorgen von Nahrung, Leinen oder Spielzeug. „Sollte doch einmal der eigene Beutel vergessen worden sein, hilft die Gemeinde mit zahlreichen Spendern für Hundekotbeutel, die an vielen Stellen im Gemeindegebiet angebracht wurden“, so Mielke. Mehr als 40 sind es, ergänzt Kelm.

Derzeit unterhält die Gemeinde Weyhe 60 Spiel- und Bolzplätze auf etwa 89.300 Quadratmetern Grundstücksfläche. „Gemessen an der Einwohnerzahl ist das im regionalen Vergleich ein sehr gutes Angebot“, so Mielke. Die Spielplätze würden entsprechend der Anzahl der Kinder in der Nachbarschaft kontinuierlich entwickelt und erfreuten sich großer Nachfrage. Ehrenamtliche Spielplatzpatinnen und -paten spielten dabei eine große Rolle, indem sie auf besondere Wünsche der Kinder hinweisen. Die Benutzung der Plätze ist allen Kindern im Alter von drei bis 14 Jahren gestattet.