Schlüsselübergabe am "Salamanderpfad": Brinkums neuer Grundschulleiter Florian Fallar (Mitte, von links), Fördervereinsvorsitzender Uwe Knipper und Ghepetto-Geschäftsführer Axel Zarsteck bei der Einweihung mit weiteren Vertretern von Schule, Verein und Gemeinde. (Sebastian Kelm)

Stuhr-Brinkum. Es sollen sich gleich Schlangen gebildet haben vor dem „Salamanderpfad“. Dieses Bild jedenfalls offenbarte sich den Mitarbeitern der Grundschule Brinkum am ersten Unterrichtstag nach Ferienende am neu errichteten Klettergarten an der Feldstraße. Die hölzerne Spielplatz-Erweiterung neben dem „Geo-Ball“ wurde dann am Freitag auch offiziell eingeweiht – durch die, die ihn möglich gemacht haben.

Denn immerhin kostete der Bau rund 34 000 Euro. Etwas mehr als die Hälfte zahlte der Förderverein der Schule. „Das Geld ist über unseren Losverkauf bei Tombolas, den Weihnachtsbasar und unseren Spendenlauf in den letzten anderthalb bis zwei Jahren zusammengekommen“, sagt Kassenwart Gerrit Schmidt. 1000 Euro steuerte die Brinkumer Grundschule bei, mit weiteren 15 000 Euro bezuschusste die Stiftung „Ein Herz für Kinder“ das Ganze. „Den Tipp, uns da um eine Förderung zu bewerben, kam von der Baufirma“, verrät Schmidt.

Besagte Firma, Ghepetto aus Bremen-Hemelingen, errichte anstelle der einstigen einsamen kleinen Wippe auf der Sandfläche eine nach eigenen Angaben einzigartige Kletteranlage, ein echtes Unikat wie etwa schon am Kindergarten in Varrel. „Wir haben nur auf bewährte Elemente wie Stämme und Pfosten gesetzt, als Material haben wir Robinie, man würde auch Akazie sagen, gewählt“, erläutert Geschäftsführer Axel Zarsteck. Das Holz sei von „krummschaftigem Wuchs“ und entsplintet, ergo einerseits rustikal, andererseits sicher. Und robust seiner Einschätzung nach sowieso: „Holz hält nicht, das stimmt einfach nicht.“

In jedem Fall sei alles so konstruiert, dass es viele Kinderbeine aushalten, dem Bewegungsdrang standhalten kann. Denn darum geht es laut Zarsteck: „Agil durch Spiel, das ist unser Credo.“ Beim Balancehalten auf den Wackelelementen oder den gespannten Tauen könne sich vortrefflich ausgepowert werden, meint auch Fördervereinsvorsitzender Uwe Knipper. Er weiter: „Dass es etwas für Kinder von der ersten bis zu zweiten Klasse sein muss, wurde gut umgesetzt.“

Eigentlich sollte der Klettergarten schon vor den Ferien fertig werden, das habe aus diversen Gründen nicht geklappt. „Aber so haben wir den Sommer zum Trocknen der Einbetonierung genutzt“, sagt Knipper. Ein weiterer ungeahnter Vorteil: Auf diese Weise konnte Florian Fallar, neuer Leiter der Grundschule, Nachfolger von Jutta Hisgen und ehemaliger Leiter des Hauptschulzweiges der Brinkumer KGS, gleich bei der Einweihung dabei sein. Sein Urteil mit einem Wort: „Fantastisch.“

Er könne sich vorstellen, dass die rund 80 neuen Erstklässler bei ihrer Einschulung an diesem Sonnabend gleich Augen machen werden. Kerstin Frohburg, Fachdienstleiterin Bildung, Jugend und Sport im Stuhrer Rathaus, betonte auch, dass solche Neuanschaffungen keine Selbstverständlichkeit seien. Bei einer derartigen Summe gehe so etwas nur mit einem starken Förderverein – der das eben ermöglicht.