Sechs Menschen sind im Landkreis Diepholz aktuell positiv auf das Coronavirus getestet (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/dpa)

Landkreis Diepholz. Mit einer Neuinfektion sind im Landkreis Diepholz nun sechs Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, so die Kreisverwaltung am Dienstag. Die Zahl aller Covid-19-Fälle liegt bei 378. Bisher sind 26 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 346 Corona-Patienten waren in Quarantäne, 21 Menschen sind es aktuell. Sechs Patienten werden wegen eines Corona-Verdachts behandelt, einer davon intensivmedizinisch, der auch beatmet wird. „Vor genau zwölf Wochen wurden im Landkreis Diepholz die ersten sechs Covid-19-Erkrankungen bestätigt. Die Rückkehr zu einem derart niedrigen Infektionsstand, nachdem Anfang April bereits über 140 Personen erkrankt waren, zeigt dass die Menschen im Landkreis Diepholz den Ernst der Lage erkannt haben“, sagte Landrat Cord Bockhop in der Mitteilung. „Das Infektionsgeschehen im März und April hat uns vor Augen geführt, dass die Abstands- und Hygieneregeln das effektivste Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus sind. Jetzt ist es umso wichtiger, diese Erfolgsfaktoren weiter zu beachten, um eine zweite Infektionswelle zu vermeiden.“