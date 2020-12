Der Aldi-Markt an der Stuhrer Landstraße soll zu Beginn des Jahres abgerissen und wieder neu errichtet werden. Zwischenzeitlich zieht die Filiale in ein Verkaufszelt. (Vasil Dinev)

Stuhr. Das riesige Verkaufszelt auf dem Aldi-Gelände an der Stuhrer Landstraße zieht schon von Weitem die Blicke auf sich. Seit Kurzem steht es dort. Grund sind die bald startenden Arbeiten am Markt der Verbrauchermarktkette, wie dessen Pressestelle auf Nachfrage bestätigt. Aldi Nord möchte den Markt zunächst abreißen, dann an jener Stelle neu und größer errichten und an das neue Filialkonzept anpassen (wir berichteten). Der Rat der Gemeinde Stuhr hatte den Erweiterungsplänen im November 2019 zugestimmt. Dafür war eine Änderung des Bebauungsplanes für das Sondergebiet östlich der Stuhrer Landstraße nötig gewesen. Zuvor hatte dieser eine Begrenzung der Verkaufsfläche auf 860 Quadratmeter vorgesehen. Aldi erweitert die Fläche nun von bislang 883 auf 1178 Quadratmeter.

Der Abriss des bisherigen Marktes wird voraussichtlich von Mitte Januar bis Mitte Februar 2021 erfolgen, informiert die Aldi-Pressestelle. Die Bauphase solle bis circa Ende Juni 2021 dauern. „In dieser Zeit steht unseren Kunden ein provisorisches Verkaufszelt neben dem Gelände zur Verfügung“, sagt Axel vom Schemm aus der Pressestelle. Die Neueröffnung der Filiale ist für Ende Juni/Anfang Juli 2021 geplant.

Der Markt werde im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes dem neuen Konzept „ANIKO“ (Aldi Nord Instore Konzept) angepasst. „Der Fokus unserer neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren für unsere Kundinnen und Kunden“, erklärt Axel vom Schemm, was damit gemeint ist.

Die vergrößerte Backwarenauslage soll künftig außerdem mit einem rückgelagerten Backraum versehen werden, „sodass unsere Mitarbeiter die Regale bequem von der Rückseite befüllen können“, heißt es weiter. Der Pfandautomat in der Nähe des Eingangsbereichs bietet Kunden dann den Vorteil, ihr Pfandgut direkt zu Beginn des Einkaufs abgeben zu können.

Nach Angaben der Verbrauchermarktkette führt sie durchschnittlich rund 1600 Produkte aus 18 Warengruppen in einem Aldi-Markt. Hinzu kommen bis zu dreimal wöchentlich wechselnde Aktionsartikel; darunter Produkte aus den Bereichen Textilien und Schuhe, Elektronik, Haushalt, Heimwerkerbedarf oder Garten, wie es weiter heißt.

Für die „freundlichere Atmosphäre“ in den neuen Filialen sollen zudem moderne Licht-, Farb- und Energiekonzepte sorgen. Ein besonderer Punkt dabei: „Dank modernster Technik wie einer Photovoltaikanlage auf dem Marktdach und einer Wärmerückgewinnungsanlage, die den Marktraum im Zuge einer sogenannten Betonkernaktivierung kühlen und beheizen kann, kommt das Gebäude ohne fossile Brennstoffe aus.“

Der Parkplatz der Filiale in Alt-Stuhr umfasst laut Unternehmensangaben insgesamt rund 123 Stellplätze, die Kunden kostenlos nutzen können. „Zudem bieten wir auch besonders breite Parkplätze für Menschen mit einer körperlichen Behinderung sowie Eltern-Kind-Parkplätze an“, heißt es weiter.

Wie berichtet, hatte ein Bürger in der Auslegungsphase des Planes eingewandt, die Vergrößerung des Aldi-Marktes könnte insbesondere nachts eine Zunahme des Lärms durch den Anlieferungsverkehr nach sich ziehen, auch die Zufahrt zum Markt ordnete er als sehr unfallträchtig ein und forderte eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die zuständige Planerin hatte daraufhin in der Sitzung des Fachausschusses Ende Oktober 2019 berichtet, dass die Anlieferung in der Zeit von 22 bis 6 Uhr ohnehin nicht erlaubt sei. Auch eine Nachfrage bei der Polizei habe ergeben, dass vor Ort kein Unfallschwerpunkt bekannt ist.

Wie hoch das Investitionsvolumen am Stuhrer Standort ist, dazu möchte das Unternehmen derweil keine Angaben machen.