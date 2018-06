Könnte bald abgerissen werden und einem Neubau weichen: Die Stuhrer Filiale des Discounters Aldi soll erweitert werden. (Sebi Berens)

Wie aus einer Sitzungsvorlage für den Stuhrer Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt am Donnerstag, 14. Juni, ab 18 Uhr im Stuhrer Rathaus hervorgeht, soll die Stuhrer Filiale des Discounters Aldi an der Stuhrer Landstraße erweitert werden. Dazu plant das Unternehmen, das alte Gebäude komplett abzureißen. "Wir möchten unseren Standort an der Stuhrer Landstraße in Stuhr langfristig sichern und für die Zukunft aufstellen. Aus diesem Grund streben wir einen Neubau und damit einhergehend eine Vergrößerung der bestehenden Filiale von derzeit 900 Quadratmetern auf 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche an", bestätigte Manuel Sentker, zuständig für die Unternehmenskommunikation bei der Aldi Einkauf GmbH, das Vorhaben auf Nachfrage des WESER-KURIER.

Diesbezüglich stehe das Unternehmen mit der Gemeinde Stuhr in Kontakt. "Das Bauvorhaben wird zunächst das übliche Bauleitverfahren durchlaufen", so Sentker. Der Vorentwurf zu den Planungen, für die die Änderung des örtlichen Bebauungsplans notwendig ist, soll dann am Donnerstag im Ausschuss beraten werden. "Für unsere Kundinnen und Kunden ergeben sich kurzfristig keinerlei Veränderungen. Unsere Filiale bleibt wie gewohnt geöffnet", erklärt Sentker. Das Unternehmen modernisiert zurzeit zahlreiche Filialen.