Ein Autofahrer ist am Sonntag kontrolliert worden. Er war alkoholisiert (Symbolbild). (Björn Hake)

Alkoholisiert ist am Sonntag ein 51 Jahre alter Mann aus Hoya in seinem Auto unterwegs gewesen. Gegen 19.50 Uhr wurde er in Kirchweyhe in der Königsberger Straße von der Polizei kontrolliert, wie die Beamten mitteilen. Sie stellten den Einfluss von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,76. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.