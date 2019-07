Die 29-jährige Autofahrerin aus Bremen war alkoholisiert in Varrel unterwegs (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Varrel. Eine betrunkene Autofahrerin hat die Polizei am Montag gegen 20.55 Uhr auf der Varreler Landstraße in Varrel erwischt. Die 29-jährige Bremerin fuhr laut Polizei mit deutlichen Ausfallerscheinungen in Richtung Delmenhorst. Sie musste zwecks Blutentnahme mit zur Wache in Leeste und den Führerschein abgeben.