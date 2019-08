Rockmusik für Kinder ist das Spezialgebiet von Pelemele. Ihr anspruchsvolles Publikum hatten die vier Musiker fest im Griff. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Varrel. Ein echtes Rockkonzert ist nichts für Kinder – dass dieses Vorurteil längst Geschichte ist, bewies am Sonntag die Band Pelemele im Zuge des Gartenkultur-Musikfestivals in Varrel.

Von Anfang an wurde gerockt in der Gutsscheune. Oder besser gesagt: Kinder rockten, und irgendwie die Eltern auch. Beim fetzigen Sound der vier Musiker Andreas Niemann (Schlagzeug), David Mirche (Gitarre, Gesang), Florian Bergmann (Keyboard, Gesang) und Christoph Fröhlich (Bass, Gesang) war es schwierig, nicht vom Rhythmus angesteckt zu werden. Es wurde Luftgitarre gespielt, gesungen, vergnügt getanzt und flippig gehüpft oder es wurden Elefanten imitiert, wurde Achterbahn gefahren und festgestellt, wessen Füße am meisten riechen. Es gab die „Arschbombe“, „Das ist der Anfang“ oder das zum Ausrasten einladende „Wakka Wakka“ sowie „Arnold 100“, zwischendurch kam ein Anruf der Polizei mit einer Beschwerde: „Wir sind zu leise“ sowie die Zugabe „Bumschakalaka“, um noch einmal so richtig abzuzappeln. Pelemele zogen alle Register.

Ruhige Minuten? Die gab es hingegen eher nicht. Die vier Musiker animierten mit ihrem genreübergreifenden, coolen Mix aus klassischem Rock, funkigen Grooves und auch mal mit einer Brise Hip-Hop ihre kleinen und großen Zuhörer immer wieder zum Mitrocken, Mittanzen, Mitspringen und Mitklatschen. Eingängige Melodien, tolle Rhythmen und regelrechte Ohrwürmer machten es möglich. Mit vor Eifer und Begeisterung hochroten Wangen waren die Mädchen und Jungen mit voller Konzentration dabei. Rote Wangen vor allem deshalb, weil das Mitmachen in der Tat an erster Stelle stand und schon fünf Minuten nach Beginn die Fläche vor dem Podest bebte, die Kinder immer wieder auf die Bühne geholt wurden. Dazu ein Eis oder Kaltgetränk, und das Ganze bei freiem Eintritt. Die Stimmung hätte nicht fröhlicher und ausgelassener sein können. Schön anzusehen war, wie etliche Großmütter die Hüften bewegten, selbst die Eltern in den hinteren Reihen nicht mehr ruhig stehen konnten. „Voll cool“, fand ein Kind. „Super. Ganz toll“, bemerkte eine Mutter begeistert und weiter: „Unsere Kinder sind noch ein bisschen klein, hüpfen aber trotzdem mit und haben viel Spaß.“

Immer wieder wurde der Nachwuchs aufgefordert: „Arme hoch, im Takt klatschen, mit den Köpfen nicken, auf den Boden legen, mitsingen“. Die Kölner Jungs wussten, wie es geht, immerhin machen sie seit 18 Jahren Musik für Kinder, mittlerweile auch regelmäßig im Fernsehen. Der Name der Band steht übrigens für Mischmasch (französisch pêle-mêle) und soll ausdrücken, dass sich die Band nicht auf einen Stil festlegen lässt. Zu Beginn interpretierte Pelemele noch Songs anderer Musiker, doch mittlerweile schreiben sie ihre Lieder größtenteils selbst. Etwa 50 Konzerte spielen die Pelemele-Jungs im Jahr. Für den Kinofilm „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ haben sie das Titellied geliefert, sind regelmäßig beim ARD-Kindersender Kika zugegen.

Dass Kinder nicht immer ein einfaches Publikum sind, stellten die Jungs schon vor Jahren fest. Und brachten es auf den Punkt: „Bei Kindern gibt‘s keinen Gefälligkeitsapplaus“, sagten sie einmal. „Wenn sie keinen Bock mehr haben, drehen sie sich einfach um und bohren in der Nase.“

In der Varreler Gutsscheune hatten sie Bock. Der Nachwuchs gab alles. Klar musste mal ein Pullover ausgezogen werden, auch Strümpfe waren hier und da überflüssig. Und der Haarschmuck sowieso. Aber aufgeben: niemals.