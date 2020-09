Wollen mit Konfliktparteien eine gemeinsame Lösung erarbeiten: Nicole Feldmann-Paske (von links), Britta Sonnenberg und Katharina Laue bieten im Sie(h) da ein Mediations-Angebot an. (Michael Braunschädel)

Stuhr. Streitigkeiten in der Familie, Unstimmigkeiten am Arbeitsplatz oder Probleme mit dem Nachbarn kennen viele Menschen. Oftmals schaukeln sich die Konflikte so hoch, dass sie vor einem Gericht landen – zum Teil mit großem Schaden für die jeweiligen Beziehungen. Damit es in einigen Fällen gar nicht soweit kommt, gibt es das Mittel der Mediation – also eine Konfliktlösung, bei der die Parteien unter Anleitung einen gemeinsamen Weg aus dem Problem erarbeiten. Ein solches, für die Teilnehmer kostenloses Angebot gibt es seit Kurzem im Brinkumer Treffpunkt Sie(h) da.

Den Anstoß dazu gab Stuhrs Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske. Sie absolviert derzeit ein Weiterbildungsstudium im Bereich Mediation an der Universität Bremen. Gemeinsam mit 15 anderen Teilnehmern lernt sie dort über anderthalb Jahre die Grundlagen der Mediation und ihre Anwendungsgebiete. Nach dem Beginn des Studiums im Januar fand Feldmann-Paske schnell eine kleine Gruppe von Gleichgesinnten, mit der sie in den verstärkten Austausch ging. „Wir wollten die Inhalte verfestigen“, erzählt sie aus ihrer Lerngruppe. Dazu gehören zum Beispiel Katharina Laue und Britta Sonnenberg.

Damit die drei ihr Weiterbildungsstudium erfolgreich abschließen können, gibt es eine Art praktische Prüfung. „Zum Abschluss müssen wir einen Fall mediieren“, erklärt Feldmann-Paske. Da kam ihnen die Idee, diese Notwendigkeit in ein Angebot in Brinkum zu verwandeln, das dann auch im konkreten Fall Menschen helfen kann und nicht nur für den Studienzweck ist. „Wir sind jetzt inhaltlich soweit“, sagt Feldmann-Paske, die das Vorgehen der Gruppe auch mit den zuständigen Dozenten abgesprochen hat.

Als Oberbegriffe für ihr Angebot haben sie dabei die Themen Familie, Interkulturelles und Diversität gewählt. Die drei Bereiche entsprechen in etwa der beruflichen Vorbildung und dem Arbeitsfeld von Feldmann-Paske, Sonnenberg und Laue. Britta Sonnenberg ist ausgebildete Logopädin mit einer Praxis in Achim. Außerdem war sie in der Frühförderung und als Dozentin in der Erwachsenenbildung tätig. Dabei habe sie häufig auch mit schwerkranken Menschen zu tun gehabt, berichtet sie. In Phasen wie Erkrankungen oder dem Tod gebe es oftmals ein hohes Konfliktpotenzial, hat die Achimerin, die auch eine Weiterbildung im Bereich Kommunikationspsychologie absolviert hat, beobachtet. „Ich habe auch in meiner eigenen Scheidungsphase eine Mediation gehabt“, erklärt sie ihr Interesse an der aktuellen Weiterbildung zur Mediatorin.

Die Bremerin Katharina Laue ist von Haus aus Sonderpädagogin und hat Deutsch als Zweitsprache studiert. Sie arbeitet an einer Schule in Kattenturm. Sie selbst sehe in der Beratung „viel Potenzial“, berichtet sie. Und auch Nicole Feldmann-Paske ist durch ihren Job als Stuhrer Gleichstellungsbeauftragte oft mit Konflikten von Ratsuchenden konfrontiert. Das habe sie zu dem Weiterbildungsstudium geführt, berichtet sie.

Gemeinsam wollen die drei nun ihre Erfahrungen und Ausbildungen nutzen, um Menschen einen Weg aus ihren Konflikten zu zeigen. Dabei sei die Mediation ein „sehr strukturiertes Verfahren“, wie Feldmann-Paske und ihre Mitstreiterinnen erklären. In fünf Phasen soll den Konfliktparteien geholfen werden, ihre Probleme eigenständig zu lösen. Am Anfang stehe dabei die Erklärung des Verfahrens durch die Mediatorin. So müssen die Parteien natürlich in das Verfahren einwilligen. Danach folgt die „Bestandsaufnahme des Konflikts“, wie Laue erklärt. So werden die Themen der Konfrontation umrissen.

Anschließend sollten die Parteien die eigenen Positionen darstellen. Zum einen gehe es darum, die eigenen Wahrnehmungen und Probleme mit der Situation anzusprechen, zum anderen gehöre aber auch das Zuhören und die Annahme der Position des anderen, erklären Feldmann-Paske, Laue und Sonnenberg. Es gehe um die „wechselseitige Wahrnehmung“, so die Stuhrer Gleichstellungsbeauftragte. In Phase vier soll dann – wenn möglich – eine gemeinsame Lösung gefunden werden, die in Phase fünf mit einer Vereinbarung abgeschlossen wird. Diese solle dabei helfen, zukünftig besser mit der Situation umzugehen, sagt Feldmann-Paske.

Die Themen des Konflikts können dabei recht vielfältig sein. So könne es zum Beispiel um die Bereiche Trennung, Scheidung und Unterhalt gehen, sagt Laue. Aber auch Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Anliegen am Arbeitsplatz könnten über eine Mediation geklärt werden, bevor diese womöglich gerichtlich eskalieren, ergänzt Sonnenberg. Sollten einmal andere Themenfelder auftauchen, die den drei nicht liegen, würde Nicole Feldmann-Paske die Anliegen auch an andere Teilnehmer ihrer Studiengruppe herantragen. Diese kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel seien Juristen, Polizisten oder auch Steuerberater dabei, sagt Britta Sonnenberg.

„Die Mediation ist ein längerer Prozess“, berichtet Nicole Feldmann-Paske weiter. Um den Konflikt zu lösen, gebe es mehrere Treffen. Die Beraterinnen wollen jeden Konfliktfall wenn möglich auch zu zweit begleiten. „Das ist unsere Idee“, sagt ihre Mitstreiterin Britta Sonnenberg. Der Treffpunkt Sie(h) da biete dafür den geschützten Rahmen, ergänzt die Stuhrer Gleichstellungsbeauftragte. „Es war fast folgerichtig, die Mediation hier anzubieten“, sagt sie über die Umstände und Hintergründe des Projekts.

Das Angebot der Mediation ist zunächst auf das aktuelle Halbjahr im Sie(h) da begrenzt. Sollte es sich aber bewähren, könnte sich Nicole Feldmann-Paske auch eine Wiederholung vorstellen. „Es wäre schön, wenn man es dauerhaft einbinden kann“, sagt sie.

Wer sich für das kostenlose Mediations-Angebot im Brinkumer Treffpunkt Sie(h) da an der Jupiterstraße 1 interessiert, kann sich telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 5 69 53 21 oder per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@stuhr.de bei Nicole Feldmann-Paske melden. Danach werden dann die Termine koordiniert. Vorrangig gilt das Angebot für Menschen aus der Gemeinde Stuhr. „Wir schicken aber niemanden weg“, betont die Stuhrer Gleichstellungsbeauftragte.