Alle wichtigen Informationen direkt auf dem Rechner oder dem Smartphone: Heinz Tödtmann (links) und Paul Athmann wirken an einer wachsenden Internet-Chronik für Weyhe mit. (Alexandra Penth)

Sie haben sich viel vorgenommen – damit möglichst alle Weyher einmal davon profitieren, jetzige, zukünftige und frühere. Der Erichshofer Heinz Tödtmann und der Melchiorshauser Paul Athmann gehören zu den Köpfen hinter der Internetseite weyhe-historie.de, die seit März verfügbar ist. Die Seite soll geballte Informationen zu vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in Weyhe geben, damals und heute.

Unter dem Reiter „Zeitfenster“ finden sich dort bereits Einträge zur Geschichte des heutigen Weyhe, angefangen im Jahr 58 mit den Kämpfen der Chauken gegen die Ampsivarier bis hin zur Einstellung des Betriebes der Landwehr-Mühle Leeste 2019. Nach und nach sollen sich die Stichworte auf der Startseite mit Beiträgen zur Historie der Gemeinde füllen. Die Lebenswirklichkeit der Leute steht dabei im Fokus, die Kultur in der Gemeinde etwa oder Gewerbe, Vereine, typische Berufe und die landwirtschaftliche Prägung. „Wir versuchen, das kulturelle und gesellschaftliche Leben einer Gemeinde abzubilden“, fasst Heinz Tödtmann zusammen.

Mit vier, fünf Mitgliedern war die Geschichtsgruppe Weyhe, wie sich der Zusammenschluss nennt, gestartet, nun werden es stetig mehr. Nicht jeder verfasst auch eigene Beiträge, einige stellen stattdessen Material zur Verfügung oder skizzieren ein Thema zur Weiterbearbeitung. Heinz Tödtmann, der die Internetseite entworfen hat und sie pflegt, wünscht sich ein lebendiges, wachsendes Projekt, an dem sich möglichst viele Weyher beteiligen. Weitere Autoren seien willkommen, ebenso wie Mitbürger, die Quellenmaterial zur Verfügung stellen. Tagebucheinträge etwa, Urkunden, Vereinsunterlagen, Fotos oder spannende Anekdoten. „Im Moment arbeiten wir auch an dem Bereich Landwirtschaft und suchen Ältere, die erzählen, was gewesen ist“, sagt Athmann.

Die Internetseite soll bestehenden Projekten in der Gemeinde keine Konkurrenz machen, betonen beide. So seien die Archivare Hermann Greve und Wilfried Meyer in den Prozess eingebunden worden. Paul Athmann und Heinz Tödtmann schätzen die mitgliederstarke Facebook-Seite „Weyhe früher“ und sehen sie ein bisschen als Vorboten für ihre Internetseite. Dennoch sagt Athmann: „Auf Facebook hat man viele kleine Schnipsel, aber nicht das Gesamtbild.“ Und auch Heinz Tödtmann weist darauf hin, dass der Nutzer irgendwann lange nach unten scrollen müsse, um den gewünschten Beitrag zu lesen. Stattdessen sollen sich diejenigen, die kurz etwas nachgucken wollen, auf weyhe-historie.de schlau machen können. So soll eine Plattform, angelehnt an das Prinzip Wikipedia, entstehen – nur eben mit Weyhe als Kernthema.

Die Macher der Internetseite stellen überdies auch Material auf Facebook unter dem Gruppennamen „Weyher Historie“ ein. Dort werden auch die Termine für die Treffen in der Alten Wache in Leeste bekannt gegeben, wie es sie alle sechs Wochen gibt. Vieles aus Weyhes Geschichte schlummert noch im Verborgenen, sei es in Köpfen oder in Kartons auf Dachböden. Der Brinkumer Korkfabrikant Hans Peters zum Beispiel malte einst großformatige Aquarelle von Weyhe, die jedoch im Keller seines Enkels lagerten, bis Heinz Tödtmann einige von ihnen abfotografierte und auf der Seite einstellte. Vieles gerät im Laufe der Zeit in Vergessenheit. Wer weiß schon, dass der Gründer des Genkies Clubs Operetten in Sudweyhe aufgeführt hat oder kennt die Geschichte der Erichshofer Leichtathletin und Europameisterin im Hochsprung, Dora Ratjen, deren Karriere 1938 nach dem Bekanntwerden ihrer Intersexualität endete?

Der älteste Ordner mit Recherchematerial auf dem Rechner des 66-jährigen Paul Athmann reicht ins Jahr 1989 zurück. Viel hat sich auch durch seine Tätigkeit als Gästeführer und die Teilnahme an der Geschichtswerkstatt der Volkshochschule mit Gemeindearchivar Hermann Greve angesammelt. Überhaupt sind deren Ergebnisse eine wichtige Basis für die Beiträge auf weyhe-historie.de. Genau wie erschienene Bücher und Erfassungen des Kreisheimatbundes. Viele Recherchen laufen derzeit parallel. Die Mitstreiter Wolfgang Polley und Karl Hahn etwa arbeiten die Geschichte von Leeste auf, während sich der 75-jährige Heinz Tödtmann derzeit mit der lokalen Musikszene befasst.

Auch ein digitales Lexikon ist inzwischen auf der Internetseite zu finden – ebenfalls eine aus der Geschichtswerkstatt entstandene Idee, die nun umgesetzt wird, wie Paul Athmann sagt. Der Melchiorshauser könnte sich für die Zukunft auch Kooperationen mit den Gästeführern oder dem Weser-Tourismus vorstellen. Die Internetseite ist schon jetzt auch für mobile Endgeräte ausgelegt, eine Barcode-Schnitzeljagd an bedeutenden Orten in Weyhe zum Beispiel ist vonseiten der Initiatoren als weitere Einbindung der Website grundsätzlich denkbar. Von gestern ist das Geschichtsprojekt also keinesfalls.



Kontakt zu den Initiatoren ist über die Internetseite oder telefonisch bei Heinz Tödtmann unter 04 21 / 89 19 30 oder Paul Athmann unter 04 21 / 89 34 55 möglich.