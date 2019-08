Turbulent und musikalisch ging es bei der Premiere des Stücks "Im Weißen Rössl" im Weyher Theater zu. (Braunschädel)

Weyhe-Kirchweyhe. „Im Salzkammergut, da ka´mer gut lustig sein!“ – davon waren auch die Premierengäste am Freitagabend im Weyher Theater felsenfest überzeugt, die in Ralph Benatzkys kultigem Singspiel von der alpinen Idylle am Wolfgangsee träumten. Dort, wo das Glück vor der Tür steht, und man im Walzertakt sein Herz verliert.

Die Liebesgeschichte von Oberkellner Leopold (Kay Kruppa) und der Wirtin im Weißen Rössl, Josepha Vogelhuber (Antje K. Klattenhoff), gefiel den Besuchern, obwohl Vogelhuber eigentlich für ihren Stammgast Dr. Otto Siedler (Christian Hamann) schwärmte, der sich jedoch um das Herz der Berlinerin Ottilie (Sarah Kluge) bemühte. Das kam an, das heillose Liebes-Tohuwabohu zahlreicher, schillernder Gäste, die nicht nur Erholung im Salzkammergut suchten. Darunter der ewig schimpfende Fabrikant Wilhelm Giesecke, gespielt von Frank Pinkus, („der Müggelsee is’ mir lieber“) und der rührselige Professor Dr. Hinzelmann (Hermes Schmid) mit seiner lispelnden Tochter Klärchen (Isabell Christin Behrendt), die sich für den umtriebigen Sigismund Sülzheimer (Marco Linke) interessierte. Der Einsatz von Piccolo (Marc Gelhart) und der Briefträgerin Kathi (Lisette Groot) machte die Geschichte noch vielseitiger, der Besuch des Kaisers Franz Joseph I. das Chaos perfekt.

Das Stück in Regie von Frank Pinkus kokettierte mit dem Charme der 1930er Jahre mit akzentuierter Sprache und Kostümen wie Dirndl und Lederhosen, die witzige Inszenierung überzeugte auf ganzer Linie. Da hat sich das Weyher Theater wieder mächtig ins Zeug gelegt: Die Handlung – zum Schluss findet mehrfach zusammen, was zusammengehört – ist nicht besonders wichtig, es kommt auf das Wie an. Die Besetzung konnte durchweg überzeugen, viel Detailarbeit wurde in die Charakterisierung der einzelnen Figuren investiert.

Ansonsten: Wunderbare Melodien am laufenden Meter, Urkomisches und leicht Anzügliches und eine Prise Sentimentalität, tolle Live-Musik von der Theaterband auf der Bühne. Dazu ein beeindruckendes Bühnenbild (Hermes Schmid, Lisa Kück), das bis in den Zuschauerraum ragte und mit genutzt wurde. Immer wieder gab es Zwischenapplaus. Etwa, als Leopold mit tränenreicher Stimme sang: „Zuschaun kann' i net ...“. Oder als er völlig vergeistigt seiner angebeteten Chefin hinterher schmachtete und sich sicher war: „Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden.“ Als Sigismund und Klärchen den Ohrwurm „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“ schmetterten, der die Pause des Zweiakters einläutete, konnten schon einige Besucher kaum an sich halten. Bei „Die ganze Welt ist himmelblau“ und anderen Songs wie „Mein Liebeslied muss ein Walzer sein“ oder „Als der Herrgott Mai gemacht“ ließ sich ringsum deutliches Summen vernehmen. Überhaupt die Songs: Seit der Uraufführung des Stücks in Berlin haben die Lieder nichts von ihrem Charme verloren.

Die musikalische Komödie „Im weißen Rössl“ ist eine knallbunte, herrlich kitschige und ohrwurmlastige Revue, die mittlerweile Kultstatus genießt. Changierend zwischen Wiener Schmäh, alpenländischer Lebensfreude und Berliner Schnoddrigkeit lud die Aufführung in Weyhe ebenso zum herzhaften Lachen ein. Das ausgelassene Spiel, an dessen Ende allesamt vielleicht eine Spur reifer als am Anfang das Ziel erreichten, bot vielerlei Anreize fürs Gemüt. Neben Spaß war auch Nachsinnen durchaus angesagt – ob man ein Fan vom Singspiel-Klassiker ist oder nicht.

Das Premierenpublikum hätte wohl am liebsten einen Daueraufenthalt am Wolfgangsee gebucht. So war`s eine Salzkammergut-Stippvisite von zwei Stunden Bergsteigen, Schifffahrt – Verwicklungen inklusive. Die Akteure haben sich in die Herzen der Besucher gespielt und -gesungen, so dass „Im weißen Rössl am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür“ noch lange nachklingen wird.