Im Jahr 1998 schwappte das Wasser über die Blockener Straße. (Fotos: Uwe Gallmeier)

Zwanzig Jahre ist es in dieser Woche her, dass große Teile der Gemeinde Stuhr von einem Jahrhunderthochwasser getroffen wurden. Vor allem die Ortsteile Moordeich und Alt-Stuhr waren damals unter Wasser. Hohe Niederschlagsmengen im Herbst 1998 führten dazu, dass der Boden die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte. Der Klosterbach, der nicht für derartig viel Wasser ausgelegt war, trat über die Ufer und das Wasser floss fast ungehindert weiter und setzte auch Wohnhäuser unter Wasser.

„Viele erst in den Vorjahren in die Gemeinde Stuhr gezogene Bürger wurden durch das Hochwasserereignis massiv geschädigt“, berichtet Joachim Döpkens, Vorsitzender der IG Hochwasserschutz in Stuhr (IHS), die sich nach dem Hochwasser zusammenschloss, um die Ereignisse aufzuarbeiten und ähnliche Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern. Zwar habe es bereits vorher immer wieder Hochwasserereignisse dieser Art – so in den 1940er-Jahren, 1954 sowie 1956 – gegeben. „Dabei war auch zu beobachten, dass der Klosterbach bei besonders hohen Wasserständen ab Blocken in seine ursprünglichen drei Arme ausufert. Aufgrund der deutlich geringeren Bebauung und der Beachtung der Hochwassergefahr war es allerdings nur sehr selten zum Wassereinbruch in Wohnhäusern gekommen“, teilt Döpkens weiter mit.

Dies war 1998 anders. Aufgrund der „ungebremsten Bebauung“ und dem verlorenen „Know-How“ wurden viele Gebiete teilweise ohne jegliche Beachtung der vorhandenen Hochwassergefahr erschlossen und bebaut, blickt Döpkens zurück. „Teilweise mit unter dem umgebenden Straßenniveau liegenden Häusern“, sagt er. Zur Hochwasserproblematik kam noch dazu, dass die in das Gemeindegebiet geflossenen Wassermassen nicht in Richtung Kladdinger Wiesen abfließen konnten, da das angelegte Pumpwerk der Kleinen Wasserlöse an der Stuhrer Landstraße wie auch die weitere Ableitung über den Hohorster See nicht funktionsfähig waren.

Gemeinsam mit Politik, Behörden und Verbänden ermittelte die IHS notwendige Vorhaben, um neue Katastrophenfälle zu verhindern. Vor allem die Abflussproblematik wurde als entscheidender Faktor identifiziert, berichtet der IHS-Vorsítzende. So wurden die Pumpstation an der Rheinallee/Stuhrer Landstraße sowie der Anschluss der Großen Wasserlöse/Hohorster See an die Ochtum ausgebaut. „Entscheidend ist aber die Umgestaltung des Klosterbachs/Varreler Bäke, um eine Hochwassersicherheit für ein statistisches Wiederkehrintervall von 100 Jahren zu erreichen. Dadurch wäre die Gemeinde Stuhr vor Schäden durch ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser geschützt“, sagt Döpkens. Damit verbunden sei auch die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten am Klosterbach.

Durch viele Gespräche und mit der Unterstützung des Ochtumverbands sowie des damaligen Landtagsabgeordneten Heinfried Schumacher (SPD) sei es dann gelungen, dem Thema die „notwendige Priorität zu verleihen“. Entsprechende Planungen wurden erstellt und im März 2014 ein Beschluss des Stuhrer Rates zur Umgestaltung des Klosterbachs getroffen. „Die Maßnahme sollte nach damaligen Planungen eigentlich 2019 abgeschlossen sein“, sagt Döpkens. „Aus heutiger Sicht ist festzuhalten, dass es bisher noch nicht einmal einen Planfeststellungsbeschluss gegeben hat“, kritisiert er. Schon im Jahr 2014 habe sich die IHS über den Zeitverlust geärgert. „Inzwischen ist diese Fertigstellung sicher noch einmal fünf Jahre nach hinten gerückt. Damit ist der Klosterbach weiterhin nicht für ein 100-jähriges Hochwasserereignis ausgelegt. Weite Bereiche der Gemeinde Stuhr sind damit völlig unzureichend gegen Hochwasser geschützt“, verdeutlicht Joachim Döpkens seine Kritik. In Delmenhorst etwa, das 1998 ebenfalls betroffen war, wurden die notwendigen Vorhaben zum Hochwasserschutz seinen Angaben nach bereits umgesetzt. Dort habe es allerdings vor 1998 schon entsprechende Planungen gegeben.

„Dass in Stuhr seitdem keine gravierenden Hochwasserereignisse aufgetreten sind, kann nur als zufälliger Glücksfall bezeichnet werden“, findet Döpkens. So sei die Gemeinde von Starkregenereignissen verschont geblieben. Allerdings gab es in Stuhr im Juli/August 2002 und im September 2007 erhebliche Regenfälle, nach denen unter anderem das Regenrückhaltebecken an der Rheinallee überzulaufen drohte, so Döpkens.

Veränderungen stehen an

In Sachen Klosterbach/Varreler Bäke deuten sich jetzt aber Veränderungen an, wie Matthias Stöver vom Ochtumverband berichtet. Der Ochtumverband kümmert sich gemeinsam mit der Gemeinde um die Vorhaben zum Hochwasserschutz. Aktuell seien die Schutzanlagen „nicht für ein 100-jähriges Hochwasser ausgelegt“, bestätigt er. In diesem Falle würde es wieder zu Überschwemmungen kommen, so der Geschäftsführer.

Gemeinsam werden laut Benno Arens, zuständig für den Tiefbau bei der Gemeinde Stuhr, regelmäßig die Wälle an den Flussläufen geprüft. Diese Wälle spielen in den Planungen rund um den Klosterbach eine große Rolle. So sollen sie laut Matthias Stöver teilweise erhöht oder auch nach hinten versetzt werden, um neue Überschwemmungsgebiete zu schaffen. Zusammen mit der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) und dem Landvolk Mittelweser werde über entsprechende Flächen, die noch landwirtschaftlich genutzt werden, gesprochen. „Da haben wir gute Ansprechpartner“, sagt Stöver.

Alle Vorhaben, die die Planer auf ihrer Liste haben, sollen die „hydraulische Leistungsfähigkeit“ des Klosterbaches verbessern, so der Ochtumverband-Geschäftsführer weiter. „Das Wasser muss im Fluss gehalten werden“, verdeutlicht er. Wo es keinen Raum für Deiche gibt – so zum Beispiel am Gut Varrel – sollen Spundwände das Wasser in Zukunft im Zaum halten. Zwei Schöpfwerke am Moordeicher Wasserzug und am Wasserzug im Branden sollen ebenfalls zur Hilfe beitragen. Dort liege das Augenmerk auch auf der „ökologischen Durchgängigkeit“ der Fließgewässer. So seien die Flüsse auch Lebensraum für Fische und Kleinsttiere, betont Stöver.

Planungen so gut wie abgeschlossen

Die Planungen für die Vorhaben seien zurzeit so gut wie abgeschlossen, berichtet Stöver. Insgesamt handele es sich um ein Projektvolumen von rund 14,5 Millionen Euro, erklärt der Geschäftsführer des Ochtumverbandes. 70 Prozent davon könnten gefördert werden. Die restliche Summe müsste die Gemeinde Stuhr bezahlen.

Herr über das Planfeststellungsverfahren ist der Landkreis Diepholz. Dorthin übermittelt der Ochtumverband gerade die Planungen. „Wir sind soweit ganz gut vorbereitet“, sagt Matthias Stöver. Im Frühjahr 2019 soll es dann einen Erörterungstermin geben. Mit dem Abschluss des Planfeststellungsverfahrens sei dann voraussichtlich Ende des Jahres zu rechnen. Danach könnte mit den Vorhaben begonnen werden.

„Der Hochwasserschutz stellt auch heutzutage ein existenzielles Problem in der Gemeinde Stuhr dar, das sich durch den beginnenden Klimawandel noch verstärkt hat“, findet Joachim Döpkens von der IHS. Seiner Ansicht nach konnten die bisherigen Veränderungen nur durch den Druck aus der Bevölkerung erreicht werden. „Ansonsten wäre wahrscheinlich überhaupt nichts passiert“, sagt er.