Als ein Traum wahr wurde

Stöbern in den alten Dokumenten: Rudolf Hesekamp (von links), Editha Landsiedel, Frank Rönz und Feodor Wiese vom Vorstand des Vereins. (Vasil Dinev)

Stuhr-Heiligenrode. Alles fing im Sommer 1994 an. Der damalige Rektor der Grundschule in Seckenhausen Emil Pracht meldete sich bei Feodor Wiese und fragte, ob er vorbeikommen könnte. „Er wollte einen Verein gründen mit der Absicht, ein Haus für Behinderte in der Gemeinde zu bauen“, erinnert sich Wiese zurück. Mit dem Rad machte er sich auf den Weg zu Pracht und besprach das Vorhaben, das darin mündete, dass am 27. Oktober 1994 der Verein Behinderten-Wohnheimat Stuhr gegründet wurde. An diesem Freitag, 25. Oktober, feiert der Verein sein 25-jähriges Jubiläum in der vereinseigenen Begegnungsstätte Unser Haus in Heiligenrode.

Zweck des Verein ist heute wie damals die „Hilfe und Förderung von geistig und körperlich behinderten Menschen“. Initiator Emil Pracht hatte selbst einen behinderten Sohn und machte sich Sorgen über dessen Zukunft, berichtet Feodor Wiese über die Hintergründe. Bei Gründung des Vereins sollte Wiese eigentlich den Posten des ersten Vorsitzenden übernehmen. Da er zu dieser Zeit aber noch eine Bäckerei besaß, lehnte Wiese ab. Und so übernahm Pracht den Vorsitz, den er bis 2004 behielt. Danach übernahm Hinrich Lüllmann bis 2012 den Posten. Auf ihn folgte Feodor Wiese, der das Amt bis heute innehat.

In den Anfangstagen ging es für den Verein darum, Geld für das Ziel eines eigenen Hauses zu beschaffen. Über die Jahre war es vor allem Pracht, der durch seine Kontakte Geld für die Sache akquirierte. „Er hat in den Jahren fast eine Millionen D-Mark an Spenden gesammelt“, berichtet Wiese über den engagierten Vereinsgründer.

Gemeinsam wurde nach einem geeigneten Grundstück gesucht. Fündig wurde der Verein in Heiligenrode. Dort hatte der ehemalige Dorfpolizist Wittenberg ein Grundstück mit rund 4000 Quadratmetern der Gemeinde für soziale Zwecke vererbt, erzählt Wiese. Dieses wurde dann dem Verein zur Verfügung gestellt. In Verhandlungen mit dem Landessozialamt Hannover wurde über die Ausgestaltung gesprochen. Lange Zeit sei die Realisierung nicht klar gewesen, da zu dieser Zeit parallel auch im nahen Leeste ein Wohnheim für Behinderte in Planung war. „Es war ein großes Wunder, dass es geklappt hat“, so Wiese.

Im Jahr 1998 konnte mit dem Bau des Wohnheims begonnen werden und Anfang 2001 zogen die ersten Bewohner ein. Da der Verein nicht die Trägerschaft übernehmen konnte, wurde eine Kooperation mit der Lebenshilfe in Syke eingegangen. Seither agiert diese als Träger der Einrichtung und kümmert sich um die 30 Bewohner.

Nach der Realisierung des ersten Traums machte sich der Verein ans nächste Projekt. Eine Begegnungsstätte sollte her. „In der Mitte des Wohnheims sollte ein Pavillon entstehen“, erzählt Wiese. Dieser wurde allerdings nicht genehmigt. So entschied sich der Verein 2001, das alte Post-Gebäude an der Heiligenroder Straße 33 zu kaufen, berichtet Editha Landsiedel, Schatzmeisterin des Vereins. Das Gebäude wurde saniert und die heutige Begegnungsstätte Unser Haus entstand.

Dort übt seitdem unter anderem die Behinderten-Tanzgruppe Vergissmeinnicht, regelmäßig findet dort eine Disco für Behinderte statt und der Stuhrer Behindertenbeirat nutzt den Ort als Treffpunkt. Aber auch Seminare und Treffen von anderen Organisationen finden dort statt. Im Jahr 2001 wurde auch die Stiftung Vergissmeinnicht als Ergänzung zum Verein gegründet. Diese soll ebenfalls Menschen mit Behinderungen unterstützen. Das ist auch heute vorrangige Aufgabe des Vereins. „Wir finanzieren Freizeiten und unterstützen Behinderte“, sagt Frank Rönz, stellvertretender Vorsitzender des Vereins und Vorstand der Stiftung. „Die Unterstützung ist breit gefächert“, so Rönz weiter. Im Fokus liegen aber Menschen in der Gemeinde Stuhr.

Wie so viele Vereine plagen die Behinderten-Wohnheimat Stuhr aber auch Nachwuchssorgen. Von den anfangs mehr als 200 Mitgliedern ist die Zahl heute auf 128 gesunken. Und auch der Vorstand sucht aktuell Nachfolger. „Wir haben uns nochmal für drei Jahre bereiterklärt“, sagt Landsiedel, perspektivisch soll aber ein Wechsel erfolgen. Erstmal steht am Freitag aber die Feier zum 25-Jährigen an.

Wer sich für die Arbeit des Vereins interessiert, kann sich an die Vorstandsmitglieder wenden. Außerdem ist der Verein telefonisch unter der Rufnummer 0 42 06 / 41 99 50 erreichbar.