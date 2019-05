Der digitale löst bald den herkömmlichen Stromzähler ab. Avacon-Technikvorstand Stephan Tenge, Landrat Cord Bockhop, Avacon-Kommunalreferent Hermann Karnebogen und Projektleiter Thorsten Gross (von links) treiben den Fortschritt voran. Dabei brauchen sie die Unterstützung der Bürger im Landkreis Diepholz. (Penth)

Landkreis Diepholz. Bürger aus dem Landkreis Diepholz haben die Chance, heute Anteil am Stromnetz von morgen zu haben. Das ermöglicht das auch in Syke ansässige Energieunternehmen Avacon. Der Landkreis weise ihm zufolge die passenden Voraussetzungen auf, um in die nächste Projektphase einbezogen zu werden. „Der Landkreis Diepholz bietet dafür die ideale Struktur mit kleinen und mittleren Kommunen und einer ausgewogenen Siedlungsstruktur“, erläutert Avacon-Technikvorstand Stephan Tenge. Konkret handelt es sich um das EU-Forschungsprojekt Interflex, das Avacon für Deutschland verantwortet.

Zur Energiewende gehört auch ein Wandel von einer zentralen hin zu einer dezentralen Versorgung. Die Infrastruktur sieht so weit gut aus, sagt Stephan Tenge. Die Grünstromquote im Netzgebiet von Avacon betrage 170 Prozent. Um den vorhandenen Ökostrom auch ausreichend nutzen zu können, brauche es intelligente Technik. Digitale Stromzähler etwa, die Avacon für ein Jahr in Haushalten im Landkreis Diepholz und in den Samtgemeinden Harpstedt und Thedinghausen testen möchte. 23 Millionen stehen dem Smart-Grid-Vorhaben Interflex zur Verfügung, 20 Partner aus fünf Ländern sind an der Forschung beteiligt. „Wir befinden uns nicht nur in der Bundesliga. Wir spielen Champions League“, sagt Tenge.

Digitale Stromzähler sind mit einer Kommunikationseinheit ausgestattet, die den Zählerstand an den Netzbetreiber übermittelt. Der kann automatisch Befehle an die intelligente Box schicken. Ist etwa zu viel Strom im Netz, kann das System automatisch regulieren, sodass nur die im Moment benötigte Menge verbraucht wird. Projektleiter Thorsten Gross nennt es eine „automatische Ausbalancierung der Energieflüsse“. Anwendbar ist die Technik etwa bei Batteriespeichern, Ladesäulen für E-Autos, elektrisch betriebenen Wärmepumpen, Fotovoltaik-Anlagen oder Nachtspeichern. Avacon sucht nun Verbraucher aus dem Landkreis Diepholz, die über derartige steuerbare Geräte verfügen und sich für etwa zwölf Monate einen digitalen Stromzähler einbauen lassen. Zu Forschungszwecken nimmt Avacon Testschaltungen vor, die der Verbraucher laut Gross aber nicht bemerken dürfte. Er erklärt: „Wir wollen Schnittstellen verifizieren, um zu zeigen, dass es grundsätzlich geht.“

Landrat Cord Bockhop betont die Wichtigkeit der Versorgungssicherheit, die die Gesellschaft als selbstverständlich ansieht. Gerade deshalb sei es wichtig, dass sich Kommunen ein „Mitspracherecht an den Grundstrukturen der Daseinsvorsorge“ sicherten. Der Landkreis etwa halte um die sechs Prozent Aktienanteile an Avacon.

Rund 500 Kunden, auf die die Anforderungen zutreffen, hat das Unternehmen für die Testphase angeschrieben. Wer nicht benachrichtigt wurde, aber trotzdem über ein schaltbares Gerät verfügt, kann sich noch bewerben. Voraussetzung ist ein stabiles Mobilfunknetz-Signal, sagt Thorsten Gross. Der Zähler wird kostenlos eingebaut, über das Internet kann der Kunde den Verbrauch einsehen. Als Dank erhalten diejenigen, die mitmachen, von Avacon ein Geschenkepaket mit Gutscheinen.

Im Syker Geschäftsbereich des Unternehmens Avacon sind fast 4000 Fotovoltaik-Anlagen vorhanden. Die Zahl erfüllt Avacon-Kommunalreferent Hermann Karnebogen mit Stolz. Denn gerade einmal zehn Jahre ist es her, dass das Thema intelligente Technik im Landkreis verstärkt angegangen worden war. Ein Baustein war dabei das Projekt E-Home. Und es geht rasant weiter. In zehn bis 15 Jahren werden die herkömmlichen Stromzähler ausgedient haben und durch intelligente Messgeräte ersetzt werden, ist sich Thorsten Gross sicher.

Am 23. Mai und am 6. Juni finden Infoabende zu den Tests am Avacon-Standort in Syke, Am Winklerfelde 1, jeweils ab 18.30 Uhr statt. Infos auch unter 0 53 51 / 3 99 69 09.