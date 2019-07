Am Angelser Feld ist bis Mitte September dicht (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Leeste. Die Straße Am Angelser Feld muss ab Montag, 12. August, für voraussichtlich einen Monat voll gesperrt werden. Das teilt die Gemeinde Weyhe mit. Sie gibt als Grund Sanierungsarbeiten an Gashochdruckleitungen im Auftrag der Wesernetz Bremen GmbH an. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Im Schmalen Bruch und An der Beeke. Die Vollsperrung betrifft derweil nicht nur den motorisierten Verkehr, auch der Gehweg soll vorübergehend nicht zur Verfügung stehen. Nach Angaben aus dem Rathaus wird es eine Umleitung über Am Schmalen Bruch, Alte Poststraße und An der Beeke geben. Die Fertigstellung ist für den 13. September vorgesehen. Ob dieser Termin eingehalten werden kann, das betont die Gemeinde, liege im Verantwortungsbereich der ausführenden Firma.