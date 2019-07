So sehen Sieger aus: Die Jugendfeuerwehr Henstedt durfte letztlich feiern – und sich feiern lassen. (Pressestelle Kreisfeuerwehr)

Landkreis Diepholz. Matte Mienen und müde Augen, aber eben auch strahlende Gesichter und Siegerlächeln: Damit endete am Sonntag das 39. Kreis-Jugendfeuerwehrzeltlager in Barver. Besonders geschafft – weil er besonders viel geschafft hatte – war der Brandbekämpfer-Nachwuchs aus Syke-Henstedt. Die Henstedter Jugendfeuerwehr durfte nach der Siegerehrung gleich mit mehreren Pokalen die Heimreise antreten. Erschöpft, aber glücklich.

Durch ein Spalier von in graue T-Shirts gekleideten Helfern und begleitet durch den Spielmannszug Wehrbleck und den Barver Bläser-Chor, marschierten die 1403 Jugendlichen noch einmal auf dem Sportplatz ein, wie Matthias Thom als Pressesprecher der Kreisfeuerwehr vom Abschluss berichtete. Kreis-Jugendfeuerwehrwart Lars Genthe begrüßte alle Teilnehmer und Gäste, Barvers Ortsbrandmeister Dirk Hardemann bedankte sich bei allen Helfern aus der näheren Umgebung, die seiner Ansicht nach zu einer gelungenen Gesamtveranstaltung beigetragen hatten. Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch als Schirmherr freute vor allen Dingen, dass alles so reibungslos geklappt hatte. Auch er lobte die Helfer, die sich teilweise extra Urlaub genommen hatten, um das Zeltlager zu unterstützen. Er übergab den symbolischen Schirm an Friedrich Iven, den Bürgermeister der Gemeinde Drebber, zu der auch Cornau gehört, Austragungsort des Zeltlagers 2020.

Landrat Cord Bockhop freute sich über die „große Dynamik“, die von der Jugendfeuerwehr, aber auch vom Ausrichter ausgegangen sei. „Es ist geschafft, und einige sind zurecht geschafft“, spielte er auf die anstrengende Woche an. Den Jugendlichen rief er zu: „Ihr seid Teil einer für die Bürger und den Landkreis unverzichtbaren Gemeinschaft Feuerwehr und wir sind stolz auf Euch“.

Kreisbrandmeister Michael Wessels wiederum beklagte augenzwinkernd eine „fast langweilige Woche“ für ihn. Eine ernsthafte Sorge brachte er allerdings auch zur Sprache: Er habe in diesem Jahr wieder viele Jugendliche erlebt, für die es das letzte Zeltlager gewesen ist, weil sie inzwischen 18 Jahre alt sind. Er wünschte sich, dass sie als Erwachsene nun den Weg in die aktiven Abteilungen finden.

Nachdem die Sieger für die sogenannte Winterarbeit und für den Zeltplatzwettbewerb geehrt waren, kam es zur Ehrung in den jeweiligen Altersklassen und des Gesamtsiegers. Beim 57. Platz angefangen, arbeitete sich die Kreis-Jugendfeuerwehrleitung stetig weiter in Richtung „Top Five“. Den fünften Platz der Gesamtwertung sicherte sich die Jugendfeuerwehr Jardingshausen/Neubruchhausen, auf den weiteren Plätze vier bis zwei folgten Klein Lessen, Gessel/Ristedt und Dörrieloh. Aber bei ihnen allen war der Jubel nicht so groß wie bei den Henstedtern – trotz langsam schlaffer Arme.

Zur Sache

Die Ergebnisse

Das sind die Erstplatzierten in den einzelnen Altersgruppen:

Altersgruppe A: 1. Gessel/Ristedt 1, 2. Bahrenborstel/Holzhausen 1, 3. Wachendorf 1, 4. Sudwalde 1, 5. Cornau 1.

Altersgruppe B: 1. Ohlendorf 5, 2. Gessel/Ristedt 2, 3. Jardinghausen/Neubruchhausen 2, 4. Lemförde 3, 5. Henstedt 1.

Altersgruppe C: 1. Dimhausen 2, 2. Wachendorf 3, 3. Schmalförden 3, 4. Lindern 2, 5. Heede 4.

Altersgruppe D: 1. Kirchdorf 4, 2. Sudwalde 7, 3. Klein Lessen 1, 4. Dörrieloh, 5. Aschen 5.