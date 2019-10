Die Linie 55 wird in den kommenden Tagen anders fahren als gewohnt. (Janina Rahn)

Stuhr-Moordeich. Aufgrund von Arbeiten am Schmutzwassernetz wird die Straße Am Hexendeich in Moordeich in Höhe der Hausnummer 15 (in der Nähe des Bahnübergangs) ab Montag, 7. Oktober, für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 11. Oktober abgeschlossen sein. Zu Fuß gehende und Rad fahrende Personen können den Baustellenbereich an der Straße Am Hexendeich passieren.

Laut Michaela Schierenbeck aus dem Stuhrer Rathaus ist von den Bauarbeitern auch die Buslinie 55 betroffen. Die Bedienung der Haltestelle Hespenstraße entfällt. Die Buslinie 55 wird den Weg in beiden Fahrtrichtungen über die Haferflockenkreuzung sowie die Straße Sandershof nehmen. Die Straße Sandershof wird daher erneut zu einer Einbahnstraße, die von der Straße Am Hexendeich in Fahrtrichtung Moordeicher Landstraße befahren werden kann. Eine Einfahrt in die Straße Sandershof ist von der Moordeicher Landstraße kommend nicht möglich. Der Linienverlauf der Buslinie 55 führt aus Brinkum kommend und in Richtung Roland-Center fahrend über die Haferflockenkreuzung, Moordeicher Landstraße, Danziger Straße, Am Hexendeich und Sandershof zurück zur Haferflockenkreuzung und dem weiteren Linienverlauf.

Aus Bremen, vom Roland-Center kommend und in Richtung Brinkum fahrend, führt der

Linienverlauf über die Haferflockenkreuzung wie gewohnt zur Danziger Straße, Am

Hexendeich, Sandershof zur Moordeicher Landstraße bis zur Haferflockenkreuzung.

Von dort wird die Stuhrer Landstraße und insofern der übliche Linienverlauf genutzt, heißt es. Die Haltestelle Moordeicher Landstraße der Linie 55 wird nur in Fahrtrichtung des Busses (Hinweis am Bus beachten) bedient. An den Haltestellen Schule Moordeich und Am Hexendeich wird nur die Haltestelle, die üblicherweise in Richtung Brinkum genutzt wird, angefahren. An diesen Haltestellen müssen Verkehrsteilnehmer besonders aufmerksam sein und den Hinweis am Bus beachten, so Gemeindemitarbeiterin Michaela Schierenbeck.