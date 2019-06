Besangen mit "Photograph" der Band Nickelback einen nostalgischen Rückblick auf das eigene Leben – passend auch für die Situation ihrer Mitschüler: Die Profil-8-Band der KGS Kirchweyhe, unterstützt von den Lehrerinnen Caroline Brinkmann und Lena Runge. (Vasil Dinev)

Weyhe-Kirchweyhe. Die Nebelmaschine zischte, dazu drang aus den Lautsprechern „The Final Countdown“ von Europe. Schick zurechtgemacht und begleitet von Applaus, betraten die Schülerinnen und Schüler am Donnerstag das Forum der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe. Ein feierlicher Einmarsch, wie er bei einem Boxkampf spannungsgeladener nicht hätte sein können. Doch im Gegensatz zu einem solchen Sportereignis standen die Ergebnisse der Absolventen der Sekundarstufe I ja schon fest.

Lange hatten die 122 Schülerinnen und Schüler der KGS auf den Moment hingearbeitet. Ihr Abschlusszeugnis bekamen vier Schüler aus dem Förderbereich überreicht, acht legten den Hauptschul- und 33 den Realschulabschluss ab. 36 Schüler können nun einen erweiterten Realschulabschluss vorweisen, 41 werden ihre Schullaufbahn in der gymnasialen Oberstufe fortsetzen. Die Absolventen hielten am Ende der zweistündigen Abschlussfeier ihre Zeugnisse in den Händen. Nur die Schüler des Gymnasialzweigs müssen sich noch etwas gedulden: Sie bekommen den Nachweis über ihre Leistungen erst mit dem letzten Schultag.

Im Forum standen die Familien der Absolventen in mehreren Reihen. Für diejenigen, die das Geschehen auf der Bühne nur eingeschränkt verfolgen konnten, übertrug die Technik-AG der Schule es auf zwei große Leinwände. Frank Seidel beglückwünschte die Jugendlichen als stellvertretender Bürgermeister. „Ihr habt es geschafft“, sagte er. Seidel ging auf das Leitbild der Schule ein, das beinhaltet, sich kritisch auseinanderzusetzen, die demokratischen Werte zu leben, Zivilcourage zu zeigen und dem ökologischen Gedanken Rechnung zu tragen. Bei letzterem Punkt erinnerte er an die Fridays-For-Future-Demos, an denen sich viele KGS-Schüler beteiligt hatten. „Ich finde den Einsatz für Klimaschutz einfach herausragend“, lobte Seidel sie. Und ihr Handeln habe etwas bewegt: In der Ratssitzung am 3. Juli soll die vorgebrachte Resolution diskutiert werden. Und Seidel, zugleich SPD-Fraktionschef, signalisierte auch: „Es sieht so aus, dass wir sie mit einer großen Mehrheit beschließen werden.“ Andreas Rath, kommissarischer Schulleiter, sagte, dass die Absolventen nun an einer Weggabelung angelangt seien, von der aus verschiedene Pfade abgehen. „Ihr könnt die Veränderung als Chance nutzen.“ Auch die Schüler kamen zu Wort, vertreten durch ihre Sprecher Nele Guder und Noah Traemann. Ihren Dank an die Eltern, Mitschüler und Lehrer färbten sie auch etwas humoristisch ein. So etwa an die Lehrer adressiert: „Machen Sie Ihre Hausaufgaben doch selbst. Dann müssen Sie uns nicht nach den Lösungen suchen lassen.“

Zwei Gruppen der Tanzschule Nadine Reiners lockerten die Veranstaltung zwischendurch auf. Die Profil-8-Band der Schule spielte zwei rockige Nummern in Begleitung von zwei Lehrkräften und die Sechstklässlerinnen Rana Balbosh und Esma Kaya sangen „Das Lied“ von Julia Engelmann. Multitalent Fabian Flügge, der zudem zwischendurch die Kameraführung bei der Liveübertragung übernahm, spielte das Stück „Somewhere“ der West Side Story am Klavier.

16 Schüler waren separat für Leistungen und Engagement geehrt worden. Mit den besten Noten können Jessica Willert aus dem Gymnasialzweig mit einer 1,0, Nour Zabad aus dem Hauptschulzweig mit der Note 1,31 und Celine Brunotte aus dem Realschulbereich mit einer 1,7 glänzen.