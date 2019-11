In der Gemeinde Weyhe gibt es weiteren Bedarf für Kita- und Krippenplätze (Symbolbild). (Monika Skolimowska/dpa)

Weyhe. Zu viel Hitze, zu wenig Platz, neue Bedürfnisse von Kindern und Schülern: Die Bedarfe bei Raumstandards für Kindertagesstätten (Kita) und Schulen haben sich verändert. Die Gemeinde Weyhe will deshalb ein Raumprogramm auflegen, in denen diese berücksichtigt werden. Dafür hat sich der Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend einstimmig ausgesprochen. Ebenso beraten hat dieser über einen Anbau an der Kindertagesstätte in Dreye, für den der Ausschuss bei einer Gegenstimme der FDP votierte.

Für eine Erweiterung kommt lediglich die Kita in Dreye in Frage, hieß es in der Sitzung. Sämtliche Standorte seien geprüft worden. Der Anbau macht eine weitere Kindertagesstättengruppe (25 Plätze) und drei Krippengruppen (je 15 Plätze) möglich. Eine Anbindung an das Hauptgebäude wäre zudem möglich. Die Einrichtung in Dreye liege für Pendler gut, erklärte Fabian von Weyhe, Leiter des Fachbereichs Bildung und Freizeit. Sowohl Annika Bruck (Grüne) als auch Antje Sengstake (FDP) kritisierten den Standort. „Wir denken wieder nur vom Auto her, das wollten wir uns eigentlich abgewöhnen“, sagte Bruck mit Blick auf das Verkehrsentwicklungskonzept. Außerdem gebe es „nicht in Dreye die großen Zuzüge“. Die Bedarfe seien in Erichshof und Leeste, ergänzte Sengstake.

Siard Schulz (SPD) verwies auf die in der Vorlage beschriebene zeitliche Dringlichkeit der Erweiterung. Demnach heißt es, dass der Bau einer Kita an einem neuen Standort zum Kita-Jahr 2021/2022 nicht realisiert werden kann – anders als bei dem Anbau in Dreye, wie von Weyhe mitteilte. Die Kosten dafür sollen bei 1,8 Millionen Euro liegen plus einer Erstausstattung (75 000 Euro). Es sollen Fördermittel nach der Richtline RAT (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren) in Höhe von 360 000 Euro beantragt werden und zusätzlich nach RIT (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung), die – so von Weyhe – aber eher gering ausfallen würden. Der endgültige Beschluss muss noch im Gemeinderat gefasst werden.

Über die Anpassung von Raumstandards sagte Helgard Struckmeier (CDU): „Grundsätzlich begrüßen wir das“, denn „Schule wird immer mehr Lebensraum“ und sei früher mehr nur Lernort gewesen. Sie appellierte, dass die Beratungskosten – es soll ein Planungs- beziehungsweise Architekturbüro mit der Entwicklung des Programms beauftragt werden – möglichst gering gehalten würden. „Wir können besser Geld ausgeben, um Dinge umzusetzen als für die Beratung.“ Zustimmung gab es von Ingrid Lühmann, Rektorin der Paul-Maar-Grundschule Sudweyhe und als Lehrervertreterin Mitglied im Ausschuss. Die Rahmenbedingungen für den Unterricht hätten sich verändert, beispielsweise bei sozial-emotionalen Auffälligkeiten, bei Raumgrößen von 40 Quadratmetern für 35 Menschen, großer Hitze bei „brütender Sonne“ in Räumen unter dem Dach. Sie sprach sich für ein „lernfreundliches Klima“ aus.

Weitere Einflussfaktoren laut Verwaltung sind Inklusion und Integration, Ganztagsbetreuung, Mittagsverpflegung in vielen Gruppen, veränderte Lehr- und Lernmethoden, Digitalisierung, Betreuungszeiten von bis zu zehn Stunden am Tag, Fachkräftebindung und -gewinnung durch einen attraktiven Arbeitsplatz oder auch Binnendifferenzierung, heißt: die Berücksichtigung unterschiedlicher Fähigkeiten bei Schülern bei gemeinsamem Lernen. Wie von Weyhe weiter in der Sitzung vorstellte, sollen auch die Entwicklungen der Schülerzahlen wie auch der Betreuungsbedarfe im Kindergarten und Krippenbereich in dem Raumprogramm berücksichtigt werden. Eine aktuelle Prognose (wir berichteten) für den Bedarf soll es Anfang 2020 geben, so von Weyhe. Ende 2020 könnten die Raumprogramme vorgestellt werden, für die der Fachbereichsleiter auf Nachfrage von Antje Sengstake (FDP) noch keine Kostenschätzung mitteilen konnte, nur so viel: Der Betrag werde wohl fünfstellig ausfallen. Schulz nannte das Programm eine „richtig gute Idee“. Es sei gut und adäquat, dass auf Bedarfe reagiert werden könne.