Angrenzend an den Gebäudetrakt B könnte der Neubau für die Zusammenführung der Standorte am Brunnenweg entstehen. Auf der Fläche befinden sich gegenwärtig noch die Systembauten und der Oberstufen-Strand. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Die Kooperative Gesamtschule (KGS) Stuhr-Brinkum, die derzeit neben der Hauptstelle am Brunnenweg auch noch die Außenstelle an der Feldstraße betreibt, soll an einem Standort zentriert werden. Das geht aus der Beschlussvorlage hervor, mit der sich der Schulausschuss am kommenden Dienstag, 22. September, beschäftigen will. Für die Zusammenlegung plant die Gemeinde einen neuen Anbau an den bereits bestehenden Gebäudekomplex am Brunnenweg. Rund 9,45 Millionen Euro soll der Neubau schätzungsweise kosten.

Für eine Zentrierung der beiden Standorte hatte sich im Vorfeld auch bereits die Arbeitsgemeinschaft (AG) Schulentwicklung ausgesprochen. Dadurch soll sich nämlich nicht nur die Pendelei zwischen den beiden Schulstandorten erübrigen, sondern vor allem auf den gestiegenen Raumbedarf reagiert werden. Denn es wird mehr Platz für die Schüler benötigt. Das gilt allerdings nicht nur für die KGS Brinkum. Insbesondere durch die Ganztagsschule, die Bedarfe der Inklusion, die Entwicklung der Integration und die Schulsozialarbeit gibt es zusätzlichen Raumbedarf in allen Stuhrer Schulen. Das ist wiederholt in den jährlichen Fortschreibungen der Schülerzahlenprognose dargelegt worden. Entsprechend soll mit der Schulentwicklungsplanung geschaut werden, wie man den zusätzlichen Platz an den Schulen schaffen kann.

„Die Auflösung der Außenstelle der KGS Stuhr-Brinkum am Standort Feldstraße stellt in dem Zusammenhang eine wesentliche Voraussetzung für die weiteren Planungen aller Schulen dar“, schreibt die Verwaltung in der Vorlage. Denn mit der Zusammenlegung der KGS Brinkum am Brunnenweg entstehen auch wieder neue Kapazitäten am Standort Feldstraße. Die dort frei werdenden Räume könnten etwa für die weitere Entwicklung der Grundschule Brinkum genutzt werden.

Der Neubau an der KGS am Brunnenweg könnte auf der Fläche entstehen, auf der sich gegenwärtig die Systembauten und der Oberstufen-Strand befinden. In Verlängerung des Hauses B in Richtung Sportanlage würde sich die Errichtung des Neubaus auf dem Schulgrundstück anbieten, heißt es weiter. Allerdings ist dafür eine Änderung des bestehenden Bebauungsplanes erforderlich, da sich die Fläche derzeit in einem Geltungsbereich befindet, der für Sportanlagen, Gemeinbedarf und Grünflächen vorgesehen ist.

Neubau mit 34 Unterrichtsräumen

Insgesamt werden am Standort Brunnenweg mindestens 20 zusätzliche allgemeine Unterrichtsräume sowie entsprechende Differenzierungs- und Nebenräume benötigt. In einem ersten Entwurf des Stuhrer Architekten Thomas Bode, der als Ergänzung der Beschlussvorlage anhängt, finden insgesamt 34 allgemeine Unterrichtsräume in dem Neubau Platz. Das Gebäude soll rund 1900 Quadratmeter Baugrundfläche im Erdgeschoss sowie weitere 1900 Quadratmeter im Obergeschoss umfassen. Zusätzlich wäre in den Bestandsbauten außerdem ein Umbau von mehreren Klassenzimmern zu Differenzierungsräumen notwendig.

In dem neuen Gebäude H könnten dann künftig die Schüler der Oberstufe unterrichtet werden, die derzeit noch in Gebäude B untergebracht sind. Letzteres könnte dann zusätzlich noch mit für die Sekundarstufe I verwendet werden, sodass auch nach der Zusammenführung mit den Schülern der Feldstraße ausreichend Platz für alle besteht.

„Durch die Auflösung der Außenstelle der Feldstraße kann der Schulstandort der KGS Stuhr-Brinkum am Brunnenweg über die erfolgte Sanierung hinaus zu einem zentralen und modernen Schulstandort weiter entwickelt werden“, schreibt die Verwaltung. Die Schule erfahre auf diese Weise nicht nur eine Verbesserung der räumlichen Situation, sondern unter pädagogischen Gesichtspunkten auch neue attraktive Entwicklungsmöglichkeiten.

Mit Blick auf die weiteren Planungen für den Neubau sollen nun in einem nächsten Schritt die Planungs- und Architektenleistungen vergeben werden. Dafür muss allerdings erst der Ausschuss am Dienstag sein Okay zu dem Vorhaben geben. Danach muss die Vorlage noch den nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss passieren, ehe der Gemeinderat abschließend über die Sache berät. Wenn die Politik dem Vorhaben zustimmt, will die Verwaltung die erforderliche Änderung des Bebauungsplanes am Standort Brunnenweg auf den Weg bringen sowie die konkreten, baulichen Planungen weiter vorbereiten.



Der Schulausschuss tagt am kommenden Dienstag, 22. September. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Blockener Straße 6. Neben dem Neubau der KGS Brinkum stehen als Teil der Schulentwicklungsplanung dann auch die Erweiterungen der Grundschulen Seckenhausen und Moordeich auf der Agenda. Die Zahl der Gäste ist aufgrund der Corona-Pandemie jedoch begrenzt. Interessierte müssen sich bis zum 22. September, 12 Uhr unter der Telefonnummer 04 21 / 5 69 52 54 anmelden. Die Teilnahmewünsche werden nach Zeitpunkt des Eingangs berücksichtigt. Die Einhaltung des Abstandsgebotes und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sind verpflichtend.