Die Badeseen in Stuhr und Weyhe sind bei den heißen Temperaturen gut besucht. (Michael Braunschädel)

Stuhr/Weyhe. Das heiße Sommerwetter hat in Verbindung mit den Ferien in den vergangenen Tagen für volle Strände und Liegewiesen an den Seen der Region geführt. Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie gibt es an einigen Stellen aber auch Konfliktpotenzial und Veränderungen der üblichen Abläufe, wie etwa ein Polizeieinsatz am vergangenen Sonnabend am Steller See zeigte, bei dem es durch einen zu großen Andrang zu einem Aufnahmestopp gekommen war, den offenbar nicht alle Badegäste hinnehmen wollten.

Gut besucht ist derzeit auch der Silbersee in Stuhr, an dem der Ortsverein der DLRG seit dem 15. Juni wieder mit einer Mannschaft im Einsatz ist. „Vom Badebetrieb her läuft es recht gut“, resümiert Uwe Schweers, Vorsitzender des DLRG-Ortsvereins, die jüngsten heißen Tage am Silbersee. Neben der Versorgung von Wespenstichen und kleineren Sanitätsdiensten habe es bisher keine größeren Zwischenfälle gegeben. „Wichtig ist, dass nichts passiert“, sagt Schweers mit Blick auf die traurige Zahl von bisher 24 Badeunfällen in Niedersachsen in diesem Jahr. Am Silbersee hat es 2020 aber bislang noch keine Badeunfälle gegeben.

Auch an die Corona-Regeln halten sich laut Schweers die meisten Besucher und natürlich auch das DLRG-Team selbst. „Unsere Wachgänger sind entsprechend ausgebildet und ausgestattet“, erklärt Schweers. Der Mund-Nasen-Schutz ist ständig ihr Begleiter, vor allem im Wachhaus der Gruppe. Und auch am Strand läuft es überwiegend gesittet ab: „Nach meiner Auffassung halten die meisten Leute den Abstand ein“, erzählt der Stuhrer DLRG-Vorsitzende. Auch die Strandbesucher selbst würden ihre Liegenachbarn oftmals daran erinnern. Um den Druck auf die Liegefläche an den Tagen mit viel Publikum zu verringern, hat die DLRG auch Liegeflächen ausgewiesen, die in normalen Saisons nicht genutzt werden, berichtet Schweers. Die Versorgung mit Essen und Trinken am örtlichen Kiosk funktioniere ebenfalls. Dort wurde eine feste Schlange zum Anstehen eingerichtet und die Kunden tragen ihren Mund-Nasen-Schutz. „Es läuft am Silbersee recht positiv ab, das haben wir anders erwartet“, erzählt er.

Großer Andrang am Wochenende

Der große Andrang am Silbersee am Wochenende sei ebenfalls zu bewältigen gewesen. „Ich würde nicht sagen, dass es übervoll ist“, berichtet Schweers. Viele Besucher würden bereits umdrehen, wenn sie die vollen Parkplätze sehen. Anders als am Steller See gibt es am Silbersee aber keine Möglichkeit der Zutrittskontrolle, wie Kerstin Frohburg, Fachbereichsleiterin Bildung, Soziales und Freizeit bei der Gemeinde Stuhr, erklärt. Verwaltung und Polizei würden vor Ort aber sporadisch kontrollieren. „Es gilt aber auch die Eigenverantwortung der Menschen“, betont Frohburg. Vermehrte Rückmeldungen von der Polizei mit Blick auf Verstöße habe es bisher nicht gegeben. „Ein Mehr verträgt der See aber nicht“, sagt Frohburg hinsichtlich der hohen Besucherzahlen.

Am Steller See in Groß Mackenstedt hingegen gibt es eben jene Zutrittskontrolle. Bis zu 1000 Menschen dürfen an den dortigen Strand. Das führte am Wochenende schon zu Tumulten in der Warteschlange, sodass sogar die Polizei anrücken musste. Damit Gäste erst gar nicht anreisen, um dann vor verschlossener Schranke zu stehen, veröffentlichen die Betreiber des Steller Sees inzwischen immer tagesaktuell auf Facebook, wenn ein Aufnahmestopp erfolgt. Das kam in den vergangenen Tagen auch mehrfach vor.

„Ich würde dann lieber zu Hause bleiben oder morgens eher kommen“, sagt Achim Linka, Vorsitzender der DLRG in Weyhe, unter deren Badeaufsicht der Steller See steht. Das Konzept vor Ort laufe eigentlich „ganz gut“, teilt er mit. „Die Corona-Regeln werden weitestgehend eingehalten“, hat Linka beobachtet. Die Betreiber des anliegenden Campingplatzes haben dafür auch Personal vor Ort. So sei die Überwachung der Corona-Bestimmungen keine Aufgabe der DLRG, erklärt Linka. Und auch die DLRG-Gruppe am Ort passt sich den Gegebenheiten entsprechend an. „Jeder hat seinen festen Bereich“, erklärt Linka. Der Sanitäter sei eben nur für seine Aufgaben verantwortlich, genauso wie zum Beispiel der Bootsführer. Damit will die Gruppe verhindern, dass zu viele verschiedene Helfer die gleichen Geräte oder Räume benutzen. Auch sollen die Wachdienste immer in einer festen Gruppe absolviert werden, erklärt Linka die Vorkehrungen. Zu schwerwiegenden Unfällen sei es am Steller See bisher ebenfalls nicht gekommen.

Auch bei der Gemeinde Weyhe ist vor allem am Sonnabend ein erheblich erhöhtes Besucheraufkommen an der Alten Weser registriert worden. Das habe man insbesondere an der Parksituation rund um den Badesee bemerkt. „Nach Auskunft aus dem Fachbereich Ordnung und Soziales wurden von dort 'chaotische Zustände' gemeldet, für Rettungsfahrzeuge hätte es bei einem Notfall am See vermutlich kein Durchkommen gegeben“, berichtet Gemeindesprecher Sebastian Kelm. „Darauf wird von uns nun verstärkt geachtet.“ Auch wenn es primär ins Aufgabengebiet der Polizei falle, Verstöße gegen die Abstandsregeln zu kontrollieren und zu sanktionieren.

Freiwilligendienstler vor Ort

Während der Brut- und Setzzeit sowie während des Badeverbotes an der Alten Weser hat aber auch die Gemeinde selbst Kontrollen vorgenommen und schwimmende Personen dort ermahnt. „Derzeit ist es so, dass unsere Freiwilligendienstler regelmäßig vormittags vor Ort sind – im Wesentlichen mit prüfendem Blick auf Blaualgen im Gewässer“, schildert Kelm weiter. Für Blaualgen gebe es bislang aber keinerlei Anzeichen, die Wasserqualität scheint gut und werde immer wieder getestet.

In den Abendstunden sind auch die Weyher Streetwatcher öfter an der Alten Weser unterwegs – derzeit sogar zeitweise in der Woche. Werden dabei Gruppen angetroffen, werde laut Bürgermeister Frank Seidel das Gespräch gesucht und auf die erforderlichen Mindestabstände hingewiesen. Insgesamt sei die Situation in diesen Zeiten aber noch im Rahmen. Damit das auch so bleibt, ruft Seidel auch noch einmal dazu auf, sich beim Baden an der Alten Weser unbedingt an die bekannten Corona-Vorgaben zu halten. „Wenn sich alle vernünftig verhalten, spricht absolut nichts gegen die verdiente Abkühlung im See“, appelliert er an die Bürger.

Müll und Shishas ein Problem

Neben den Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie haben die überlaufenen Badestellen aber auch noch andere Nebeneffekte. So häuft sich etwa auch der Müll deutlich mehr an als sonst. „Der Entleerungsintervall der Abfallbehälter in diesem Bereich wurde nach Auskunft des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt daher erhöht, abgeholt wird der Müll nun zweimal wöchentlich montags und freitags statt zuvor nur einmal“, berichtet Sebastian Kelm über die Lage an der Alten Weser. Die Gemeinde Weyhe bittet außerdem darum, Müll nicht einfach liegen zu lassen, sondern mitzunehmen und dann möglichst in Eimern zu entsorgen, die noch nicht so voll sind.

Ein anderes Problem sieht DLRGler Uwe Schweers am Silbersee auch im Gebrauch von Shishas. „Am Samstag habe ich davon fast 20 gesehen“, erzählt er. Die Wasserpfeifen seien am See aber verboten, gerade auch, weil von der heißen Kohle eine Brandgefahr ausgehe. Vor ein paar Wochen hatte bereits die Polizei ein Lagerfeuer am Silbersee entdeckt (wir berichteten).

Weiterhin sind für Schweers durch die Corona-Krise auch die fehlenden Möglichkeiten für Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene ein Problem. So bietet die DLRG in Stuhr in diesem Jahr keine eigenen Kurse an. „Wir müssen darauf verzichten, weil es nicht machbar ist“, sagt Schweers. Die Auflagen seien nur sehr schwer einzuhalten. „Im Einzelfall nehmen wir noch Schwimmprüfungen ab“, sagt er weiter. „Das Problem, dass wir zu wenig ausgebildete Schwimmer haben, konnten wir schon vorher beobachten“, berichtet Schweers mit Blick auf die abnehmende Zahl von Menschen – egal ob jung, oder alt –, die nicht richtig schwimmen können.