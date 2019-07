Wechselt: André Uzulis. (Rahn)

Wiesbaden/Stuhr. Er wollte einen anderen Posten, den obersten im Stuhrer Rathaus, hat ihn aber nicht bekommen. Nun steht für André Uzulis, im Mai noch FDP-Bürgermeisterkandidat in der Gemeinde, doch ein Wechsel an. Der 54-Jährige verlässt die FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, für die er erst seit 2018 Pressesprecher in Wiesbaden war, und übernimmt die Leitung der Unternehmenskommunikation der Berliner Volksbank, „dieser größten deutschen Genossenschaftsbank“, wie er mitteilt. „Ich durfte die hessische Landespolitik und die Weiterentwicklung der Freien Demokraten im Landtag ein Stück weit begleiten, habe tiefen Einblick nehmen können in den Parlamentsbetrieb und bin dankbar für viele gute Begegnungen innerhalb und außerhalb des Landtags“, sagt er zu seinem Abschied aus der Politik.

In Stuhr war André Uzulis im ersten Wahlgang am 26. Mai Stephan Korte und Frank Holle unterlegen und musste sich aus dem Rennen um den Job des Verwaltungschefs verabschieden. Gleich darauf kehrte er nach Wiesbaden zu seiner Partei zurück – aber nicht für lange.