Andreas Hinders ist von der FDP im Landkreis Diepholz zu ihrem Kandidaten für die Bundestagswahl gekürt worden. (Jonas Kako)

Landkreis Diepholz. Der FDP-Kreisverband im Landkreis Diepholz hat Andreas Hinderks aus Weyhe zu seinem Direktkandidaten für die Bundestageswahl am 26. September gewählt. Hinderks tritt damit im Wahlkreis 33, Diepholz/Nienburg I, an.

Für die Wahl hatten sich jetzt 40 Mitglieder im großen Saal des Hotels Zur Post in Twistringen eingefunden. Die Plätze seien nicht nur auf Abstand eingerichtet gewesen, es habe auch ein mit dem Gesundheitsamt abgestimmtes Hygienekonzept gegolten, teilt der FDP-Kreisgeschäftsführer Reinhard Kawemeyer mit. „Mit zwei Präsenz-Parteitagen an einem Abend erledigte die FDP des Kreisverbandes Diepholz die gesetzlich vorgeschriebenen Vorbereitungen für die anstehenden Wahlen“, so Kawemeyer zum Hintergrund der Veranstaltung. Der FDP-Kreisvorsitzende Marco Genthe sprach in seiner Begrüßungsrede von zwei „technischen sowie formalen Parteitagen”, die angesichts der Bundestagswahl und des bevorstehenden Landesparteitages der FDP im Juni in Hildesheim notwendig waren.

Andreas Hinderks, der aktuell auch Vorsitzender der FDP in der Gemeinde Weyhe ist, wurde von Alexander Carapinha Hesse, dem Kandidaten der hiesigen FDP bei der Bundestagswahl 2017, vorgeschlagen. „Wie es ist, darf es nicht bleiben“, sagte Hinderks in seiner Bewerbungsrede. Seine Schwerpunkte für die Bundestagswahl sieht er in der Digitalisierung, Bildung und Wirtschaft. Als Informatiker sei für ihn gerade der Bereich der Digitalisierung nicht nur selbstverständlich, sondern auch absolut notwendig, schon allein wegen der Wettbewerbsfähigkeit. „Neben der Digitalisierung der Bildung ist mir die Chancengleichheit und die Qualität in der Bildung sehr wichtig. Wir benötigen in den nächsten Jahren gut ausgebildete Fachkräfte, und das Bildungssystem ist das Fundament dafür“, so Hinderks. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass der stete Wandel der Wirtschaft neue Ideen und Wege erfordere. Dazu würden nicht nur die Digitalisierung und Technologisierung, sondern auch die Entbürokratisierung der öffentlichen Verwaltung gehören. „Im Großen und Ganzen: Nie gab es mehr zu tun“, betonte Hinderks. Nach seiner Rede wurde er von der Versammlung einstimmig zum Bundestagskandidaten gewählt.

Während die Stimmen ausgezählt wurden, informierte Reinhard Hansemann über den Verlauf der Diskussion hinsichtlich der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Syke. Laut Reinhard Kawemeyer setzen sich die Liberalen sowohl auf Landesebene als auch in den einzelnen Kommunen dafür ein, dass Anlieger von zu sanierenden Straßen nicht mehr finanziell belastet werden. Die einhellige Meinung sei, dass der Unterhalt von Straßen die Aufgabe aller Steuerzahler sei und nicht die von denjenigen, die zufällig an der Straße wohnen.

Thema der Versammlung war außerdem die Wahl von Delegierten für den Landesparteitag sowie für die Landesvertretung. Dabei wird der FDP-Kreisverband Diepholz nun von folgenden Mitgliedern vertreten: Marco Genthe (Weyhe), Reinhard Kawemeyer (Wagenfeld-Rehden), Lars Mester (Diepholz), Mathis Langhorst (Diepholz), Alexander Carapinha Hesse (Stuhr), Heike Hannker (Lemförde), Henning Jürgens (Sulinger Land), Hans-Werner Schwarz (Diepholz), Domingo Peiniger (Barnstorf), Jürgen Hage (Lemförde), Andreas Hinderks (Weyhe), Alexander Grafe (Syke/Bruchhausen-Vilsen), Ludwig Wiegmann (Lemförde) und Jürgen Timm (Stuhr).