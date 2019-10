Die Sozialdemokraten forsteten im Kleinen auf, Unterstützung erhielten sie dabei von Stuhrs designiertem Bürgermeister Stephan Korte. (Sebastian Kelm)

Stuhr-Brinkum. Im Nachhinein hätte man noch mehr machen können, wäre mehr gegangen, erzählt Dennis True. Was der Vorsitzende des Stuhrer Ortsvereins der SPD meint: Viele Interessierte hatten sich bei ihm gemeldet, die sich gern noch kurzfristig an der bundesweiten Baumpflanz-Aktion „#Einheitsbuddeln“ am 3. Oktober beteiligt hätten. „Die musste ich an die Gemeinde verweisen“, erzählt True am frisch ausgehobenen Erdloch beim Regenwasserversickerungsteich zwischen Jupiterstraße und Weyher Straße in Brinkum. Hier hatte man selbst aus dem Rathaus eine Stelle zugewiesen bekommen für die Quercus robur, besser bekannt als Stieleiche oder Deutsche Eiche, die Einheitseiche also, auf die auch eine Plakette hinweist.

Ausreichend Platz für ein richtiges Einheitswäldchen wäre aber, so True, der das Setzen eines weiteren Baumes im kommenden Jahr für möglich hält. Dann könnten sich weitere Bürger anschließen. Berthold Groeneveld, Vorsitzender der Sozialdemokraten in Weyhe, kündigte jedenfalls schon jetzt bei seinem Besuch an, dass die Nachbarn 2020 nachziehen wollen.