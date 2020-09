Neu auf ihren Posten in den Kitas Meyerstraße und Stuhr: Jessica Snieder (links) und Claudia Noack-Kretschmer. (Eike Wienbarg)

Stuhr. Der Fachkräftemangel im Kitabereich beschäftigt die Gemeinde Stuhr schon seit einiger Zeit. Mit verschiedenen Aktionen wie der Anwerbung spanischer Erzieherinnen über das Adelante-Projekt 2.0 oder Werbung im Radio wurde versucht, Kräfte für die gemeindeeigenen Einrichtungen zu finden. Jetzt kann Kerstin Frohburg, Leiterin des Fachbereichs Bildung, Soziales und Freizeit bei der Gemeinde Stuhr, eine gute Nachricht verkünden: „Zurzeit sind alle Stellen im Kitabereich besetzt.“ Die Verwaltungsmitarbeiterin weiß aber auch, dass das wahrscheinlich nur eine Momentaufnahme ist. „Es ist ein sehr dynamisches System“, betont Frohburg mit Blick auf viele Wechsel auf den Erzieherposten. Aber auch an der Spitze der Stuhrer Kitas hat sich in den vergangenen Wochen etwas getan. So konnten zwei Leitungspositionen neu besetzt werden.

Neue Organisation der Meyerstraße

Die erste Veränderung gibt es dabei an der Kita Meyerstraße in Brinkum. Dort ging die Leiterin Heide Berwing vor Kurzem in den Ruhestand, wie Frohburg berichtet. Das nutzte die Gemeinde, um die große Einrichtung mit zehn Gruppen organisatorisch umzugestalten. Und zwar indem die Einrichtung formal in zwei Teile geteilt wurde, erklärt die Fachbereichsleiterin weiter. So übernimmt die bisherige stellvertretende Leiterin Sigrid Weimer die Leitung des Teils Meyerstraße I, der den sogenannten Neubau der Kita umfasst. Ganz neu im Team ist Jessica Snieder. Sie ist nun die Leiterin des Teils Meyerstraße II, der den Altbau und den Bereich der Einrichtung an der Bassumer Straße umfasst.

Snieder kommt gebürtig aus dem baden-württembergischen Tuttlingen, ist aber in Achim aufgewachsen. Später zog es sie dann nach Bremen. Snieder ist nach eigenen Angaben seit 31 Jahren als Erzieherin tätig. So arbeitete sie unter anderem als Gruppenleitung in einer Elterninitiative und bei der Fraueninitiative Quirl in Bremen-Walle, bei der Kinder in einer Art Großfamilienprinzip betreut wurden. Nach ihrer Elternzeit war sie zuletzt elf Jahre im Krippenbereich bei St. Petri in Bremen tätig, erzählt Snieder. „Dort habe ich viel mit der Leitung zusammengearbeitet“, berichtet sie weiter. Auch in der Mitarbeitervertretung war sie aktiv. „Da habe ich die Organisation auch aus einer ganz anderen Sicht kennengelernt“, sagt Snieder. Zwar hätte sie auch dort eine Leitungsfunktion übernehmen können, das hätte aber zu „Interessenkonflikten“ führen können, sagt die 50-jährige Mutter eines Kindes über ihren Wechsel nach Stuhr.

An der neuen Aufgabe habe sie vor allem auch der integrative Ansatz in der Kita gereizt, erzählt Snieder. Sie selbst hat einige Zusatzausbildungen gemacht. So hat sich Snieder nach eigenen Angaben intensiv mit der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg beschäftigt. Auch eine Weiterbildung zur Mediatorin hat sie absolviert. Das komme ihr gerade bei der Kommunikation in Konfliktsituationen zugute, sagt Snieder, die sich auf die „neue Herausforderung“ an der Meyerstraße freut.

Mit dem Fahrrad zur Arbeit

Auch in der Kita Stuhr kommt es zu einem Wechsel im Leitungsteam. Dort übernimmt Claudia Noack-Kretschmer die stellvertretende Leitung von Petra Rieckers-Meier. Die 54-jährige Noack-Kretschmer wechselt dabei aus Bremen in die Gemeinde Stuhr. „Ich wohne in Kattenesch, dann kann ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren“, sagt sie über einen Vorteil ihrer neuen Arbeitsstelle. Noack-Kretschmer absolvierte nach ihrem Realschulabschluss die Erzieherinnen-Ausbildung und war dann neun Jahre lang in Gröpelingen in der Hortarbeit tätig. Zuletzt arbeitete sie 14 Jahre als Erzieherin bei einem Träger in Bremen und war dort auch fünf Jahre in Leitungsfunktion angestellt. In den Jahren 2017 bis 2019 holte sie dann die Ausbildung zur Sozialwirtin nach, wie die Mutter von drei Kindern berichtet. „Was mich an der neuen Einrichtung angesprochen hat, war die Projektarbeit“, sagt sie über ihre neue Stelle in Stuhr. „Das ist ein Bereich, in dem mein Herz aufgeht“, sagt Noack-Kretschmer über sich selbst.

Für die beiden Neuen im Team der Stuhrer Kitas ist es aufgrund der Corona-Pandemie ein herausfordernder Start in die neuen Positionen. „Man versucht sich von Tag zu Tag zu hangeln“, sagt Jessica Snieder mit Blick auf die sich immer wieder ändernden Vorgaben zur Corona-Prävention. „Man ist aber schon ein bisschen darauf eingestellt“, sagt sie schmunzelnd. Ihre neuen Kollegen seien schon länger vor Ort und eine große Hilfe beim Start, berichtet Snieder weiter.

„Es war schwierig, den ganzen Ansprüchen gerecht zu werden“, erzählt die neue Leiterin der Kita Meyerstraße II von den ersten Tagen. Das betreffe natürlich die Mitarbeiter, aber auch die Eltern. „Die Eltern zu treffen und ins Gespräch zu kommen, ist schwierig“, berichtet auch Claudia Noack-Kretschmer von der aktuellen Situation. So dürfen diese aktuell oftmals nicht in die Kitas hinein. Auch das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes mache eine Wiedererkennung schwieriger, sagt sie über die ersten Treffen. Gleiches gelte für Elternabende, die aktuell nur unter eingeschränkten Bedingungen stattfinden können.