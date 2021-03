Grünen-Kreistagsfraktion

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Anfrage zur Umsetzung des Niedersächsischen Weges im Landkreis Diepholz

Alexandra Penth

Um den Niedersächsischen Weg ist es in Hannover still geworden, sagt die Grünen-Fraktion im Diepholzer Kreistag. Daher erkundigt sie sich in einer Anfrage nach dem Stand der Umsetzung vor Ort.