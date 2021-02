In Stuhr hat ein Wolf womöglich mehrere Hühner gerissen. (Alexander Heinl)

Für den Kladdinger Landwirt Holger Nöhrnberg muss es ein großer Schreck gewesen sein: Als er am Sonntagabend seinen Hühnerstall in den Kladdinger Wiesen betrat, fand er zahlreiche tote Tiere vor. Drei bis vier Hühner in dem mobilen Stall seien getötet worden, rund 40 seien insgesamt gestorben, berichtet Nöhrnberg. Aufgrund der Spuren vermutet der Landwirt, dass ein Wolf die Tiere getötet hat. Das restliche Federvieh sei vermutlich am Schock gestorben.

So hat Nöhrnberg zum einen „zwei parallele“ Spuren im Schnee vor dem Stall entdeckt. Zum anderen sei ein Zugangstor aus den Angeln gerissen worden. „Die Gummilippen wurden so gedrückt, da kann man einen Medizinball durchschießen“, sagt Nöhrnberg und verweist darauf, dass solch eine Gewalt nur von einem großen Tier ausgehen könne. Daher ist der Landwirt sich sicher, dass ein Wolf für den Verlust von rund „zehn Prozent“ seines Bestandes verantwortlich ist. Außerdem vermutet er, dass es sich um den Wolf handelt, der in der vergangenen Woche zunächst im Grenzgebiet zwischen Moordeich und Bremen gesichtet wurde und eventuell später auch im Bereich Harpstedt unterwegs war (wir berichteten).

Diese Vermutung will Lars Pump, zuständiger Wolfsberater, weder bestätigen noch verneinen. Er war am Montag nach Kladdingen gefahren, um sich die Lage anzusehen. „Die toten Hühner lagen schon draußen“, berichtet Pump. Das sei nötig gewesen, damit die verbliebenen Hühner sich nicht an den toten Artgenossen zu schaffen machen. Durch das Ablegen draußen hatten sich aber schon andere Greifvögel auf die Kadaver gestürzt und daran gefressen, erzählt er weiter.

An den totgebissenen Hühnern versuchte Pump trotzdem DNA-Spuren zu sichern, die er zur Analyse an das Wolfsbüro in Hannover schickte. Auch die gemachten Fotos leitete er weiter. „Es ist fraglich, ob die DNA-Proben verwertbar sind“, sagt Pump mit Blick auf den Zustand der Hühner. Die Untersuchung sei eher bei Schafen oder Rehen üblich, bei Hühnern sei das Verfahren hingegen „eher schwierig“. Pump möchte jetzt die Ergebnisse abwarten. „Da sitzen die Experten“, sagt er. Den Riss könnten laut Pump auch ein Fuchs oder ein Marder verschuldet haben.

Marcus Henke, Vizepräsident der Landesjägerschaft Bremen, ist sich hingegen fast sicher, dass es sich um einen Wolf handelt. „Nach unserer Auffassung haben wir dort ein klares Erscheinungsbild. Alle Indizien deuten darauf hin, dass es ein Wolf war. Und wir haben ein Foto, auf dem zwei Spuren im Schnee zu sehen sind. Das wäre dann eine ganz neue Qualität“, sagt er. Die Landesjägerschaft berichtet auch von einer weiteren Sichtung eines Hundebesitzers, dem sich der Wolf am Donnerstag gegen 18.15 Uhr am Roland-Center bis auf zehn Meter näherte.

Die Gemeinde Stuhr, die vom Vorfall nach eigenen Angaben erst am Mittwoch erfahren hat, als Nöhrnberg sein Anliegen im Gemeinderat vortrug, will den Kontakt mit ihm suchen, so Stuhrs Umweltbeauftragter Marc Plitzko. „Wenn es weiter so Kreise zieht, wäre eine Grenze erreicht“, sagt Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte. Sollte sich der Eindruck verfestigen, dass sich der Wolf festsetze, müsse es vom Wolfsbüro Vorkehrungen geben, um ihn zu vergrämen. Korte bittet weiterhin, jede Wolfssichtung zu melden. Plitzko ist unter 04 21 / 5 69 53 51 zu erreichen.