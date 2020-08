Endlich kann es wieder losgehen: Susanne Schröder (links) und Lilja Helms vom Verein Pro Dem unterstützen demenzerkrankte Menschen und Angehörige. (Vasil Dinev)

Stuhr/Weyhe. „Ganz bewegende Monate liegen hinter uns, mit Leid und Elend für Pflegebedürftige und deren Angehörige“, sagt die Leiterin des geronto-sozialen Bereichs des Vereins Pro Dem, Lilja Helms. Sie betont: „Jetzt wagen wir es, in die Zukunft zu blicken.“ Ab kommenden Dienstag, 1. September, startet wieder das Entlastungs- und Betreuungsprogramm für Jungsenioren mit Demenz „Die Jungen Wilden“.

Seit der vergangenen Woche laufen die insgesamt 22 Seniorengruppen pro Woche wieder an. Dabei sind strenge Auflagen zu beachten – wie etwa eine Höchstteilnehmerzahl von drei Senioren. Zuvor konnten acht Betroffene das Betreuungsangebot des Senioren- und Pflegestützpunktes wahrnehmen. Zudem wird bei jedem Klienten Fieber gemessen, fügt Helms hinzu. Mitte März fand die Corona-Krisensitzung des Vereins statt, wo beschlossen wurde, alle Angebote einzustellen. Zu diesem Zeitpunkt habe das Team damit gerechnet, dass es im Folgemonat April wieder weitergehen kann. „Dass es sich hierbei um etwas Längerfristiges handelt, haben wir erst später realisiert“, so Helms. Es folgten jede Menge intensive und verzweifelte Telefonate, ergänzt Susanne Schröder, die unter anderem in der Tagesbetreuung dementer Menschen tätig ist.

Coronabedingt wurden nicht nur die regulären Angebote abgesagt, sondern auch der Fachtag Demenz und der Discoabend „Dance for Demenz“. Da fast keine Einzelbetreuung stattfinden konnte, sollte der telefonische Klönschnack einen Ersatz bieten. Dies habe sich aber als äußerst schwierig herausgestellt, da dies keineswegs mit dem persönlichen Kontakt vergleichbar ist. Eine weitere Hürde war die Kurzarbeit, wodurch ab Mai die Arbeitszeit der hauptamtlichen Mitarbeiter um 50 Prozent reduziert wurde. Dennoch gelang es ihnen, die persönliche Einzelbetreuung der Senioren mit sämtlichen Schutzvorkehrungen langsam wieder aufzunehmen. Da kaum persönliche Beratung für Angehörige realisiert werden konnte, fanden viele entlastende Telefonate statt, berichtet Helms und weiter: „Die Belastung der Angehörigen hat stark zugenommen. Wir wollten helfen, aber konnten nicht.“ Es sei ein „Spagat zwischen Ehrenamtliche schützen und Angehörige entlasten gewesen“. Den Betroffenen wurden durch die Pandemie vor allem ihre sozialen Kontakte genommen. Auch die Konflikte zwischen ihnen und den Angehörigen haben sich, laut Helms, in dieser Ausnahmezeit deutlich erhöht.

Eine pflegende Angehörige berichtet, wie nervenaufreibend und anstrengend die vergangenen Monate für sie gewesen sind: „Ich konnte beruflich ins Homeoffice wechseln und habe ab sechs Uhr morgens gearbeitet und war dann ab 9.30 Uhr bei meiner Mutter. Daraufhin bin ich zurückgefahren, um weiterzuarbeiten und gegen 15 Uhr war ich wieder bei meiner Mutter.“ Ihre 87-jährige Mutter ist an Demenz erkrankt und lebte zu dem Zeitpunkt im betreuten Wohnen. Normalerweise kümmert sich eine Betreuung morgens um die Seniorin und unter Woche kommt täglich eine „Alltagsdame“ zur Unterstützung, erklärt die Tochter. Coronabedingt sei dies weggefallen und sie ist mit ihren beiden Geschwistern eingesprungen: „Ohne den Familienzusammenhalt wäre das alles nicht möglich gewesen.“ Der Personalleiterin, die namentlich nicht genannt werden möchte, gehe es nicht darum, Mitleid zu erzeugen, sondern diese Umstände sichtbar zu machen: „Unsere Rolle hat sich in dieser Zeit verändert. Wir waren nicht mehr die Kinder, die sie unterstützt haben, sondern wir wurden zu Pflegern.“

Die 59-Jährige betont, dass sie dies gerne gemacht habe, aber es irgendwann einfach zu viel wurde. Schließlich habe sie eine Zusage eines Pflegeheims für Demenzkranke erhalten, wo ihre Mutter nun seit rund fünf Wochen wohnt. „Sie fühlt sich dort wohl und hat soziale Kontakte. Für uns ist das eine unglaubliche Entlastung. Ich vermisse aber den körperlichen Kontakt zu ihr und freue mich sehr auf die Zeit, wenn der Alltag wieder ohne Corona funktioniert“, berichtet die Angehörige und erklärt, dass sie ihre Mutter derzeit im Heim nur unter strengen coronabedingten Bestimmungen sehen darf.

Im Juli konnten die beiden Angehörigen-Selbsthilfegruppen von Pro Dem mit Anmeldung und begrenztem Platzangebot wieder stattfinden. Mittlerweile arbeiten die hauptamtlichen Mitarbeiter wieder 100 Prozent ihrer Arbeitsstunden und die persönliche Einzelbetreuung sowie die persönliche Beratung und Hausbesuche haben wieder ein normales Niveau erreicht, so Helms. „Gerade die Angehörigen freuen sich riesig über diese zusätzliche Entlastung.“

Susanne Schröder von der Tagesbetreuung berichtet, dass einige der Klienten in den vergangenen Monaten abgebaut haben und sich nicht genau dort anknüpfen lasse, wo aufgehört wurde: „Bei allen sieht man trotzdem das Strahlen. Alle haben sich gefreut, wieder hier zu sein.“ Derzeit liege der Fokus der Treffen ganz klar auf dem Verbalen, so Schröder. Beispielsweise haben die Treffen sonst mit Bewegungsübungen, wie etwa einen Ballon hin und her stupsen, begonnen. Dies sei nun coronabedingt nicht mehr möglich, da sonst alle den gleichen Gegenstand berühren würden. „Das Haptische entfällt, und das ist eine große Herausforderung“, sagt sie weiter. Für die Zukunft hofft Helms auf Lockerungen der Vorgaben für Gruppenangebote und wünscht sich, im kommenden Jahr den ausgefallenen Discoabend „Dance for Demenz“ nachholen zu können.